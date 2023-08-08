Бремя сытых. Европа обрекла Африку на голод назло России
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Роман Серов. Европейские страны, в чьих портах уже полтора года заблокированы тысячи тонн российских удобрений, все еще не решили, что делать дальше. После саммита «Россия-Африка», где было принято решение бесплатно отдать этот необходимый экспортный товар на "черный континент", Запад оказался в сложном положении. Что окажется важнее: упорство по отношению к Москве или 150 миллионов африканцев, которые и так находятся под угрозой голода?
Российские удобрения были заблокированы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов еще в 2022 году. Как заявил в ноябре на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин, эта продукция должна была на безвозмездной основе попасть в страны Африки.
"У "Уралхима" в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Голландии было заморожено 262 тысячи тонн (продукции — ред.), у "Акрона" — 52 тысячи тонн, и у "Еврохима" — почти 100 тысяч тонн", — говорил он.
Формально санкций именно на покупку у России минеральных удобрений не был. Но компании-производители попали под ограничения в экспорте, поскольку все их собственники оказались в санкционных списках. Казалось, недоразумение должно было скоро разрешиться — хотя бы исходя из того, что Россия ничего не зарабатывает на этих гуманитарных поставках. Однако по прошествии времени дело с мертвой точки так и не сдвинулось.
Кому не хватило удобрений
Ситуация с обеспечением Африки продовольствием также заметно не улучшилась. Ситуация с минеральными удобрениями там непростая, потребности распределены очень неравномерно, отметил в беседе с агентством "Прайм" независимый эксперт Леонид Хазанов. В совокупности континенту необходимо порядка 6-7 миллионов тонн удобрений в год. Например, в Кении нужно 65 килограммов на гектар, в ЮАР — 63 килограмма, в Эфиопии — 36 килограммов, в Анголе — 8,5 килограммов, в Уганде — 2,4 килограмма, Нигере — 0,6 килограммов.
Частично эту нехватку призваны были заменить российские поставки удобрений. Собственно, их блокировка и стала одной из причин выхода России из зерновой сделки, о которой в июле прошлого года договорились представители России, Турции, Украины и ООН. Инициатива предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе — из Одессы.
Сделка была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, а также ряд других мер.
Как известно, ни одно из этих условий выполнено не было, поэтому в середине июля зерновая сделка прекратила свое действие. Преодоление запретов стало одной из важнейших тем на проходившем в те дни в Санкт-Петербурге саммите «Россия-Африка». Лидеры семи африканских стран и Владимир Путин призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
По итогам встречи ее участники призвали ООН сделать все возможное, чтобы сотни тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в европейских портах, немедленно и бесплатно были доставлены в африканские страны.
Ни себе, ни Африке
Однако вероятность воплощения этого призыва в реальность эксперты оценивают скептически. По мнению доцента Департамента менеджмента и инноваций Финансового Университета Михаила Хачатуряна, вероятность разблокировки российских удобрений, застрявших в европейских, главным образом нидерландских, портах стремится к нулю.
"Ключевым моментом для положительного исхода является нормализация отношений России с ЕС. С учетом того, что наговорили и наделали европейские политики за последний год, это вряд ли сейчас возможно", — добавляет он.
Продолжение блокады российских удобрений и зерна, считает эксперт, будет способствовать ускорению роста цен на мировых рынках. А это закономерно приведет к удорожанию продовольствия и ускорению темпов инфляции. Прежде всего — в Европе.
При таком развитии ситуации с ценами беднейшие страны, коих немало в Африке, попросту не смогут закупить необходимое количество еды и вырастить собственное продовольствие. А это означает, что голодающих станет больше. Несмотря на заверения «гуманного» Запада в стремлении улучшить жизнь самых бедных, действия и решения ЕС и США говорят об обратном.
В свою очередь, по мнению Хазанова, власти Европейского Союза или прибалтийских государств могут попытаться по-тихому забрать эти удобрения себе. Это не вызовет ни у кого удивления. Особенно, если вспомнить о том, в каком трудном положении оказались в Прибалтике производители минеральных удобрений Achema и Lifosa.
"Им это не сильно поможет, поскольку минеральных удобрений фермерам Европейского Союза надо значительно больше, нежели 200 тысяч тонн. Аграриям Прибалтики, да, они лишними не будут, только их надолго тоже не хватит", — отметил Хазанов.
Пока толстый сохнет
Помимо роста цен на продовольствие и ускорения инфляции, "золотому миллиарду" придется столкнуться с очередным наплывом беженцев. "В Африке и без того скудно питается 100-150 миллионов человек, и их совсем хотят оставить без еды", — пояснил Хазанов.
Немудрено, что новые толпы голодных африканцев хлынут в сытую Европу, которой придется выплачивать им пособия и как-то обустраивать. На плечи европейских налогоплательщиков вновь ляжет сдерживание напора беженцев. А ведь выгоднее было бы не брать на себя их обеспечение, а помочь решить продовольственную проблему в Африке. Тогда и миграции было бы меньше.
Однако европейцы, которые за последние десятилетия привыкли к продуктовому изобилию и разнообразному полезному питанию, тоже начали сталкиваться с нехваткой самой базовой еды. Так, в осенне-зимний период в Британии фермеры сократили производство овощей и фруктов в теплицах из-за неподъемных цен на энергоносители. В странах ЕС фермеры вынуждены были уменьшить поголовье кур, поскольку согревать и кормить их стало слишком накладно. Это привело к продаже яиц "не больше одной упаковки в руки" в Польше и Германии.
Не исключено, что запертые в портах африканские удобрения сыграют злую шутку и с сытыми европейцами — мало того, что продуктов станет меньше и они подорожают, так ими еще придется делиться с теми, кого власти ЕС так хотели обделить назло России.
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