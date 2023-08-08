МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Роман Серов. Европейские страны, в чьих портах уже полтора года заблокированы тысячи тонн российских удобрений, все еще не решили, что делать дальше. После саммита «Россия-Африка», где было принято решение бесплатно отдать этот необходимый экспортный товар на "черный континент", Запад оказался в сложном положении. Что окажется важнее: упорство по отношению к Москве или 150 миллионов африканцев, которые и так находятся под угрозой голода? Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

Российские удобрения были заблокированы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов еще в 2022 году. Как заявил в ноябре на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин, эта продукция должна была на безвозмездной основе попасть в страны Африки.

"У "Уралхима" в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Голландии было заморожено 262 тысячи тонн (продукции — ред.), у "Акрона" — 52 тысячи тонн, и у "Еврохима" — почти 100 тысяч тонн", — говорил он.

Формально санкций именно на покупку у России минеральных удобрений не был. Но компании-производители попали под ограничения в экспорте, поскольку все их собственники оказались в санкционных списках. Казалось, недоразумение должно было скоро разрешиться — хотя бы исходя из того, что Россия ничего не зарабатывает на этих гуманитарных поставках. Однако по прошествии времени дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

Кому не хватило удобрений

Ситуация с обеспечением Африки продовольствием также заметно не улучшилась. Ситуация с минеральными удобрениями там непростая, потребности распределены очень неравномерно, отметил в беседе с агентством "Прайм" независимый эксперт Леонид Хазанов. В совокупности континенту необходимо порядка 6-7 миллионов тонн удобрений в год. Например, в Кении нужно 65 килограммов на гектар, в ЮАР — 63 килограмма, в Эфиопии — 36 килограммов, в Анголе — 8,5 килограммов, в Уганде — 2,4 килограмма, Нигере — 0,6 килограммов.

Частично эту нехватку призваны были заменить российские поставки удобрений. Собственно, их блокировка и стала одной из причин выхода России из зерновой сделки, о которой в июле прошлого года договорились представители России, Турции, Украины и ООН. Инициатива предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе — из Одессы.

Сделка была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, а также ряд других мер. С украинским зерном беда: все покупают российское, а Запад платит

Как известно, ни одно из этих условий выполнено не было, поэтому в середине июля зерновая сделка прекратила свое действие. Преодоление запретов стало одной из важнейших тем на проходившем в те дни в Санкт-Петербурге саммите «Россия-Африка». Лидеры семи африканских стран и Владимир Путин призвали предпринять конкретные шаги по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

По итогам встречи ее участники призвали ООН сделать все возможное, чтобы сотни тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в европейских портах, немедленно и бесплатно были доставлены в африканские страны.

Ни себе, ни Африке

Однако вероятность воплощения этого призыва в реальность эксперты оценивают скептически. По мнению доцента Департамента менеджмента и инноваций Финансового Университета Михаила Хачатуряна, вероятность разблокировки российских удобрений, застрявших в европейских, главным образом нидерландских, портах стремится к нулю.

"Ключевым моментом для положительного исхода является нормализация отношений России с ЕС. С учетом того, что наговорили и наделали европейские политики за последний год, это вряд ли сейчас возможно", — добавляет он.

Продолжение блокады российских удобрений и зерна, считает эксперт, будет способствовать ускорению роста цен на мировых рынках. А это закономерно приведет к удорожанию продовольствия и ускорению темпов инфляции. Прежде всего — в Европе.

При таком развитии ситуации с ценами беднейшие страны, коих немало в Африке, попросту не смогут закупить необходимое количество еды и вырастить собственное продовольствие. А это означает, что голодающих станет больше. Несмотря на заверения «гуманного» Запада в стремлении улучшить жизнь самых бедных, действия и решения ЕС и США говорят об обратном.

В свою очередь, по мнению Хазанова, власти Европейского Союза или прибалтийских государств могут попытаться по-тихому забрать эти удобрения себе. Это не вызовет ни у кого удивления. Особенно, если вспомнить о том, в каком трудном положении оказались в Прибалтике производители минеральных удобрений Achema и Lifosa. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

"Им это не сильно поможет, поскольку минеральных удобрений фермерам Европейского Союза надо значительно больше, нежели 200 тысяч тонн. Аграриям Прибалтики, да, они лишними не будут, только их надолго тоже не хватит", — отметил Хазанов.

Пока толстый сохнет

Помимо роста цен на продовольствие и ускорения инфляции, "золотому миллиарду" придется столкнуться с очередным наплывом беженцев. "В Африке и без того скудно питается 100-150 миллионов человек, и их совсем хотят оставить без еды", — пояснил Хазанов.

Немудрено, что новые толпы голодных африканцев хлынут в сытую Европу, которой придется выплачивать им пособия и как-то обустраивать. На плечи европейских налогоплательщиков вновь ляжет сдерживание напора беженцев. А ведь выгоднее было бы не брать на себя их обеспечение, а помочь решить продовольственную проблему в Африке. Тогда и миграции было бы меньше.

Однако европейцы, которые за последние десятилетия привыкли к продуктовому изобилию и разнообразному полезному питанию, тоже начали сталкиваться с нехваткой самой базовой еды. Так, в осенне-зимний период в Британии фермеры сократили производство овощей и фруктов в теплицах из-за неподъемных цен на энергоносители. В странах ЕС фермеры вынуждены были уменьшить поголовье кур, поскольку согревать и кормить их стало слишком накладно. Это привело к продаже яиц "не больше одной упаковки в руки" в Польше и Германии.

Не исключено, что запертые в портах африканские удобрения сыграют злую шутку и с сытыми европейцами — мало того, что продуктов станет меньше и они подорожают, так ими еще придется делиться с теми, кого власти ЕС так хотели обделить назло России.