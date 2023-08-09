МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Получать пенсию свыше 30 тысяч рублей в России могут обладатели достаточно большого числа профессий — от госслужащих до газовиков, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Эксперт рассказал, в каком случае можно остаться без пенсии по старости

"Так, на пенсионные выплаты в 30 тысяч рублей и больше могут претендовать государственные служащие, проработавшие не менее 18,5 лет (а в 2024 году не менее 19 лет) и получавшие среднюю зарплату от 70 тысяч рублей. Пенсия госслужащих при достижении выслуги лет составляет от 45 процентов средней зарплаты, и каждый последующий год работы добавляет 3 процента", — объясняет она.

Также высокие пенсии получают военные, выполнявшие задания в горячих точках. Пенсионные выплаты у них могут достигать 80 тысяч рублей.

30 тысяч рублей в месяц и выше после выхода на пенсию получают и представители судебной системы. Размер выплат у них зависит от выслуги. "Если она более двадцати лет, судья может выбрать — получать пенсию на общих основаниях либо пожизненное обеспечение в размере 80 процентов от средней зарплаты", — говорит Григорьева.

Эксперт напомнила также, что представители отдельных профессий могут выходить на пенсию при выработке определенного стажа — намного раньше достижения пенсионного возраста.

"Эти профессии связаны со сложными условиями труда, и пенсионное обеспечение по ним более высокое. К ним относятся военнослужащие, работники силовых ведомств, работники вредного производства, аварийных служб, бюджетной сферы, образования и медицины, госслужащих, работники авиации, космонавты", — поясняет экономист.

Представителям этих специальностей, по словам Григорьевой, полагаются социальные льготы, например, бесплатные путевки, доплаты на ЖКХ, бесплатный проезд. Это так называемая "немонетизированная" прибавка к пенсии.

На доплаты, которые "подтягивают" размер к пенсии до 30 тысяч рублей, могут претендовать обладатели еще ряда профессий. Среди них — работники химических производств, рудного дела, бурения, добычи и переработки нефти, газа, угля и сланца, металлообработки, связи, транспорта, агрохимического обслуживания, атомной промышленности.