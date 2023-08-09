МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Рубль уже несколько торговых сессий подряд балансирует в опасной близости от психологической отметки 100 за доллар. Станет ли нынешний август роковым для российской валюты и какие факторы должны для этого сложиться в пасьянс, читайте в материале "Прайм". Разбазарили. Нефть устремилась к $100 за баррель, а США кусают локти

В конце минувшей недели рубль просел до 96, а в начале недели преодолел и 97 за доллар — именно эту цифру аналитики называли "последним форпостом" перед пробитием знаковой "сотни". Все это максимумы с марта 2022 года, когда в определенные дни курс достигал 120 рублей за доллар.

В этом году падение было более плавным. С начала года, по подсчетам экономистов Центра развития ВШЭ, курс рубля упал к доллару и евро примерно на 30 процентов.

Роковой август

В 72 процентах случаев в новейшей истории России рубль в августе слабел. И дефолт 1998 года тоже пришелся на август. Да и в целом — это отпускной месяц, когда спрос на валюту активнее, чем обычно, независимо от политической или экономической ситуации.

"Поэтому вероятность того, что 100 рублей за доллар мы увидим именно в августе, очень высокая. К тому же рубль после каждого дня укрепления падает на такую же величину на следующий день", — замечает финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

Технически ситуация для рубля тоже не очень хорошая — да, присутствует индикативная перепроданность, но она нивелируется тем, что движение графика валюты идет строго по тренду. То есть ЦБ и Минфин в этом плане чувствуют себя довольно вольготно — зазор для повышения еще есть.

Вообще без вмешательства Банка России либо других участников рынка достижение отметки в 100 рублей за доллар высоковероятно, полагает старший инвестиционный консультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин.

"По сути, спред между достигнутыми 97 и 100 рублями за доллар покрывается в рамках обычной волатильности на валютном рынке на недельном таймфрейме", — говорит он.

В целом же справедливый курс доллара, учитывающий накопленную инфляцию, дисбалансы во внешней торговле и дополнительные риски составляет 98 рублей за доллар.

Сейчас курс валюты определяется в основном сальдо торгового баланса, а данные по нему приходят с запозданием, поясняет аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. В августе Россия согласилась дополнительно сократить добычу и экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это негативно сказывается на объемах поступающей валюты в страну и, как следствие, на курсе рубля.

До конца августа повышенное давление на рубль продолжится. "Однако технически 97,2 рубля за доллар — это сильнейший уровень сопротивления. Пока не удастся закрепиться выше, говорить о 100 рублях за доллар преждевременно", — считает Болотских.

Просвета нет

Но если рубль в итоге пробьет трехзначную отметку, то может начаться паника. Люди побегут сметать с полок импортные товары и начнут закупаться валютой, рискуя потерять приличную часть накоплений — этот кейс мы проходили и в 2014, и в 2020, и в 2022 годах, напомнил Кричевский.

Вообще фундаментально у финансовой верхушки страны есть все основания укрепить курс валюты до 80-85 рублей за доллар благодаря дорожающей нефти Urals. Но проблема в том, что и расходы бюджета в этом году окажутся сильно выше запланированных, в том числе из-за закрытых статей. Технически же — "просвета толком нет". В Америке забили тревогу: нефтедоллару готовят страшное

"Так что здесь возможна только политическая воля, а она пока разрешает экспортерам хранить валюту на зарубежных счетах и фактически перестала контролировать ее обязательные продажи", — поясняет эксперт.

Пока бюджет страны формируется в рублях, власти будут заинтересованы в слабой национальной валюте, эксперт аналитического центра университета "Синергия" Екатерина Федюкович. С точки зрения наполняемости бюджета 120 рублей за доллар логичнее, чем 60-70 рублей за доллар.

Конечно, при желании Центробанк может скорректировать стоимость рубля, но такой потребности, по словам аналитика, нет. В целом, пока не изменятся геополитические реалии, "спотыкаться доллару не на чем", а значит рубль продолжит падение.

Быть может, при резком повышении цен на энергоносители откат назад и произойдет. Без этого шансы увидеть 100 рублей за доллар и выше куда более реальны, делают вывод эксперты.