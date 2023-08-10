МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Эксперты Bloomberg Economics увидели свет в конце туннеля — по их мнению уже к середине 2024 года экономика России воспрянет духом. Так ли это, и что нас может ожидать на выходе из кризиса, рассказывают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Это захват. Европа блокирует российский товар, без которого будет беда

Прежде всего, они подчеркнули, что аналитика, представленная американским агентством, не всегда отражает реальное положение дел в российской экономике.

"Возможно, это связано с тем, что экономика России не вполне оправдала ожидания бывших западных партнеров, а вместо коллапса и дефрагментации показала устойчивое сопротивление санкциям", — рассуждает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

Впрочем, рассматривая прогноз Bloomberg на ближайший календарный год, следует признать, что его авторы не столь далеки от истины.

"Отмечая рост год к году во втором квартале 2023 года на уровне 4,7 процентов, аналитики агентства осторожно указывают на эффект низкой базы и сдерживающие факторы дефицита рабочей силы и промышленного капитала. Правда загадкой остаются выводы о том, что полное восстановление экономики потребует еще год", — рассуждает эксперт.

В настоящее время, по оценкам Максимова, уже можно говорить о двузначном росте в следующих отраслях: машиностроение (+14,1 процент), компьютерное и электронное оборудование (+30,4 процента), электрическое оборудование (+22 процента), транспортные средства (за вычетом автомобилей) (+22,1 процент), станкостроение (+35 процентов).

По мнению экономиста, при сохранении ориентиров новой промышленной политики — фактически новой формы индустриализации — показатели, заявленные в отчете Bloomberg, могут быть достигнуты уже в марте-апреле 2024 года.

Важным фактором, позволяющим это утверждать, является рост несырьевых отраслей экономики. Практика развития секторов, производящих продукцию высоких переделов и с максимальным уровнем добавленной стоимости, наиболее разумна и гарантирует необходимую экономическую безопасность нашей страны.

Просто не будет

С точки зрения темпов экономического роста 2023 год останется сложным, поскольку динамика роста ВВП будет почти нулевой, отмечает и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Но уже в 2024 году возможно восстановление в диапазоне 1-1,5 процентов. Правда, этот темп будет ниже среднего уровня 2010-х.

Инфляционное давление также останется высоким в силу сохранения рисков, например, превышения спроса в экономике над предложением. Но все же в этом году инфляция не превысит 6-7 процентов, а в 2024-м начнет замедляться. Рублю решено помочь: какой курс ждет тех, кто купил доллары

"В среднесрочной перспективе темпы роста российской экономики будут ослабленными, поскольку восстанавливается она неравномерно, сталкиваясь со сбоями в глобальных цепочках поставок, в основном, по импорту и частичной изоляцией от мировой финансовой системы", — констатирует Смирнов.

Через тернии к прогрессу

Турбулентность национальной валюты, безусловно, входит в число основных рисков. Это беспокоит и бизнес, и простых граждан. Пара рубль-доллар балансирует у отметки в 100 рублей и, как считают многие, вот-вот ее преодолеет.

Для укрепления рубля Банк России может продолжить повышение ставок — фактически он уже прямым текстом допустил это в сентябре. Однако излишне высокие ставки могут быть опасны для экономического роста, тогда как слабая национальная валюта способствует большему профициту счета текущих операций платежного баланса за счет снижения спроса на импорт.

И все же доллар по 200 рублей вряд ли возможен, полагает Максимов. Все-таки у Минфина и Центробанка есть инструменты для стабилизации валютных колебаний. И если ЦБ практически всегда использует ключевую ставку, то у финансового ведомства есть более широкий диапазон действий.

Из наиболее очевидных Максимов отмечает обязательную продажу 100 процентов валютной выручки экспортерами, мораторий на выполнение долговых обязательств отечественными частными структурами перед кредиторами из недружественных стран, модерирование выплат дивидендов в пользу акционеров из этих государств, национализацию предприятий, аффилированными со странами, поддерживающими санкции в отношении России.

Наиболее выгодный диапазон пары рубль-доллар сегодня для импортеров и экспортеров составляет 75-85 рублей. При этом рассчитывать можно на три базовых сценария: оптимистический, когда курс будет в вилке от 70 до 80 рублей, приемлемый — с курсом в 80 — 95 рублей и, наконец, стрессовый, когда доллар превысит 100 рублей.

Еще один фактор риска для экономики — кадровый голод, особенно в сфере реального производства. Причем речь идет и о рабочих специальностях высокой квалификации, и о массовом дефиците инженерного состава. Решить эту проблему эксперт предлагает через масштабирование программ переселения русскоязычного населения республик бывшего СССР (в первую очередь — Казахстан и Молдавия), а также через приглашение иностранных специалистов, "не разделяющих насаждаемые либеральные ценности в Европе, США и иных странах "демократической оси".

Перемены не к лучшему

Экономист Егор Клопенко в свою очередь считает, что на самом деле экономику ждет не восстановление, а адаптация и перерождение.

"Даже если она достигнет и перегонит докризисные показатели, все равно такой, как раньше, уже не будет", — уверяет он.

Поменялось почти все: модель экономики существенно сдвинулась в сторону государства, внешние партнеры — в сторону Азии и Африки. Серьезно возросла внешняя зависимость — теперь многие необходимые для страны вещи могут быть поставлены лишь одной страной. А ведь раньше была конкуренция, и можно было выбирать из десятка предложений.

Изменилась и финансовая модель — мы больше не претендуем на западные кредиты и инвестиции, которыми, кстати, очень активно пользуется Китай. Распробовали. Китай готов платить за российскую нефть вдвое дороже

Вообще, по его словам, эффективность экономики любой страны нужно считать только по одному параметру: уровню жизни людей. Все остальные показатели — необъективны и вторичны. И дело здесь даже не в среднем доходе в рублях.

"Дело в том, что курс национальной валюты за эти два года упал почти в два раза по отношению к основным мировым валютам. А это значит, что наша зарплата в рублях позволяет нам купить на нее значительно меньше", — подытожил Клопенко.