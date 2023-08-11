МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. При установке на смартфон любого приложения у пользователя обычно запрашивают разрешения на запись аудио, отслеживание геопозиции и даже данные клавиатуры. Что будет, если все это разрешить, рассказал рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон взломали

По его словам, запрашиваемые данные — большой массив персональной информации. Перед нажатием кнопки "разрешить" стоит задуматься: зачем владельцам игры-головоломки доступ к вашим контактам?

С особой осторожностью следует относиться к приложениям от неизвестных разработчиков: обязательно изучайте отзывы и описание программного обеспечения. При любых сомнениях эксперт рекомендует перестраховаться и выбрать аналог с проверенной репутацией.

Если вы не хотите предоставлять приложению запрашиваемые права, всегда можно отклонить запрос. "

"При этом важно понимать, что, если приложение действительно нуждается в разрешении, оно без него не будет корректно работать. Например, агрегатор такси не сможет предоставить услугу, если в программе на устройстве клиента отключена геолокация", — поясняет Магомедов.

Операционные системы мобильных устройств — Android, iOS и другие — при установке, обновлении и повседневной работе также просят делиться разрешениями — якобы для улучшения своей работы. Но они могут продавать эти данные другим компаниям для маркетинговых целей. Так могут передаваться данные геопозиции, вводимые запросы и так далее.

Специалист советует периодически проверять все установленные приложения и удалять ненужные, так как они даже в фоновом режиме могут использовать ресурсы и данные гаджета.