МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В первой декаде августа курс вплотную подобрался к отметке в 100 рублей за доллар. Прорыв этого психологического рубежа может стать начальным признаком угрозы финансовой стабильности экономики, рассказывает агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов. Рубль споткнулся о роковой август: доллар торжествует

Банк России "встал на страже" этой отметки: повысил ключевую ставку сразу на 1% и предупредил о грядущем повышении, объявил о продаже валюты из резервов и приостановил действие бюджетного правила.

Но эти меры регулятора, по мнению эксперта, пока довольно скромные. Остальное отдается на откуп рыночным факторам. Власти надеются, что импорт сократится из-за слабого рубля и станет невыгодным, а конец сезона отпусков и дивидендов снизит спрос на валюту. Тогда экспортеры начнут продавать ее по более выгодному курсу. В итоге финансовые власти, несмотря на мягкость принятых мер, поддержат этот тренд и остановят падение рубля.

"Но возникает вполне логичный вопрос: почему регулятор в очередной раз допустил шок на валютном рынке? Все-таки, Банк России должен предвидеть риски таких колебаний и сглаживать волатильность на валютном рынке", — говорит Бадалов.

Можно сколько угодно спорить о том, какой курс кому выгоден. "Но волатильность точно вредна, поскольку оказывает губительное влияние на экономику. Особенно в свете перехода на расчеты в рублях во внешнеэкономических сделках. Никто не захочет покупать или продавать в валюте, курс которой трудно прогнозировать", — резюмировал экономист.