МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Евросоюз давит на страны блока требованием довести до нуля закупки российского газа. Но не все к этому готовы. В Венгрии заявили: обойтись без газа из России никак не могут — на него приходится почти все потребление. Многие страны Восточной Европы уже наладили альтернативные поставки, как вынуждал Брюссель. Но их надежность под большим вопросом. На фоне низких цен на газ в Европе СПГ уже начал утекать в Азию. Крупные покупатели держат руку на пульсе и готовы отобрать газ у "младших братьев" в любой момент, если не хватит самим. Больше не первые. Главное богатство США отнимают за долги

Нет возможности

Без долгосрочного договора с "Газпромом" в Венгрии остановилась бы промышленность и не было бы отопления в квартирах, заявил госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер, ответственный за двусторонние отношения. Так он прокомментировал высказывание оппозиции о том, что соглашение с российской компанией якобы "дорогое и бесполезное".

"Из годового потребления газа в Венгрии 85% — это российский газ. Это количество невозможно восполнить в обозримом будущем, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, не будет отопления в квартирах, остановится промышленность, исчезнут рабочие места. Таким образом, российский газ означает безопасность поставок и энергетическую безопасность", — написал Менцер в Facebook*.

Вредная политика

Будапешт обрушился с критикой на власти ЕС: высокие цены на газ в Европе и разразившийся энергокризис — результат "вредной санкционной политикой Брюсселя, выталкивающего российские энергоресурсы из Европы".

Возмущение венгров можно понять: от них, как и от остальных членов ЕС по плану Repower требуют диверсификации и сокращения поставок российского газа до нуля к 2027 году. При этом нет никаких законодательно обязующих документов, которые требовали бы от Венгрии заниматься чем-то подобным.

"В ЕС даже не потрудились посчитать, как и откуда венгры будут получать газ. Как и не предоставили никаких экономических обоснований для отказа от российского. Пока требуют только выполнять непонятные действия с неявной целью и с негарантированным результатом. Поэтому Венгрия вежливо и корректно посылает всех по известному адресу. Покупают они всего около 9 миллиардов кубометров газа в год. Но зачем им с кем-то договариваться, если есть русские", — указывает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Создают видимость

Над диверсификацией все же приходится работать. Так, помимо "Газпрома" венгры заключили долгосрочный контракт с Shell. Также есть договор о поставке газа из Азербайджана — согласно ему в страну до конца 2023 года поступит 100 миллионов кубометров газа. Рассматривают возможность закупки газа в Катаре, Турции и Румынии. Украина готовится подложить Европе большую газовую свинью

Впрочем, как подчеркивают наблюдатели, все это разве что создает видимость диверсификации, на которой так настаивают в ЕС.

Венгрия получает львиную долю необходимого ей природного газа из России либо по "Балканскому потоку" из "Турецкого потока", либо через газопровод "Союз". Альтернативный маршрут — из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу, затем по Трансандриатическому и после по интерконнектору "Греция — Болгария" с выходом на недостроенный до конца газопровод "Болгария — Румыния — Венгрия — Австрия", уточняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

"Однако реально полноценной замены голубому топливу из России у Венгрии нет, поскольку пропускная способность "Балканского потока" — 15,8 миллиардов кубометров в год, "Союза" — 26 миллиардов кубометров, "Болгария — Румыния — Венгрия — Австрия" — 1,75 миллиардов кубометров. Добыча же природного газа в Венгрии давно падает и находится ниже двух миллиардов кубометров в год. Ее заявления о потенциальном росте поставок голубого топлива из Азербайджана до двух миллиардов кубометров в год носят чисто политический характер" — подчеркивает аналитик.

Реалии рынка

Высокая зависимость от российских энергоресурсов характерна для остальных небольших государств ЕС — Восточной Европы и Прибалтики. Это и Чехия, и Словакия, и Болгария, и Латвия, и Польша.

Реалии энергетического рынка Восточной Европы таковы, что входящие в него страны по сути могут получать по трубопроводам природный газ из России или Азербайджана либо в сжиженном виде из Катара, США, Малайзии, Нигерии, Алжира, Норвегии и опять-таки из России — в зависимости от связи их газотранспортных систем с ключевыми европейскими газопроводами и регазификационными терминалами, указывает Хазанов.

Так, например, Чехия, где зависимость от российского газа доходила до 95 процентов, в первом квартале 2023 года объявила, что отказалась от его импорта и впервые в новейшей истории избавилась от зависимости в поставках газа из России.

Прага закупила природный газ у Норвегии, сжиженный природный газ — у Бельгии и Нидерландов. Весь транзит проходил через Германию.

Ресурсная база

Альтернативные поставки наладили и другие страны региона — это и СПГ, и поставки по действующим маршрутам из других европейских стран. Найти объемы трудностей не составляет — все это крайне маленькие потребители. Одна газовая электростанция в России может потреблять больше газа, чем вся Прибалтика. Однако проблема кроется в отсутствии надежной ресурсной базы.

Так, у той же Польши есть три пути получения газа — СПГ (терминал в Свиноуйсьце), Baltic Pipe и газопровод Europipe II, идущий из Норвегии в Германию. Европа осознала, чем заплатит за отказ от дешевого газа из России

"По сути, поляки присоединились к действующей магистрали и газа от этого больше не стало. Просто появился еще один действующий маршрут для перераспределения уже имеющихся объемов. Физически это норвежский газ. Кроме того, они могут получать газ со стороны Германии — он покупается у различных продавцов и просто транспортируется рамках европейской ГТС", — поясняет Фролов.

При такой схеме поставок их надежность под большим вопросом. Рядом есть большие потребители — им нужнее. "Если поросенка будет не хватать на всех — первые, кому придется без него обойтись — это маленькие скромные потребители", замечает Фролов.

Риски возникают, когда СПГ начинает утекать с европейского рынка на фоне низких цен на газ. Этот процесс уже пошел. В июле импорт СПГ странами Евросоюза упал почти до двухлетнего минимума. При низких ценах, установившихся в Старом Свете, газовозы везут его в другие регионы, где можно продать дороже. В первую очередь, в Азию.

При дефиците о принципах энергетической солидарности в Европе могут и забыть. Богатые и большие потянут одеяло на себя, а бедным и маленьким придется сесть на голодный паек.