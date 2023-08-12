МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ослабление рубля не продлится долго — уже в третьем квартале мы вполне можем увидеть доллар за 90-95 рублей, то есть ниже текущих уровней, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Экономист обозначил, где у рубля находится дно

Фундаментально российский рубль сильно недооценен относительно западных валют. Инфляция в западных странах достаточно сильная, а российская экономика перешла к устойчивому росту, пояснил он.

"Поэтому курс рубля будет корректироваться относительно текущих значений, и в долгосрочной и среднесрочной перспективе рубль должен укрепляться", — добавил экономист.

Центробанк долгое время был не заинтересован в укрепление российского рубля против ведущих иностранных валют. "Теперь же, когда целевой уровень инфляции в 4 процента превышен, ЦБ будет способствовать укреплению нацвалюты", — заключил он.