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2023
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Экономист объяснил, почему мы скоро увидим доллар по 90 рублей
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Ослабление рубля не продлится долго — уже в третьем квартале мы вполне можем увидеть доллар за 90-95 рублей, то есть ниже текущих уровней, рассказал агентству "Прайм" доцент... ПРАЙМ, 12.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Ульяна Крайняя
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ослабление рубля не продлится долго — уже в третьем квартале мы вполне можем увидеть доллар за 90-95 рублей, то есть ниже текущих уровней, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.
Фундаментально российский рубль сильно недооценен относительно западных валют. Инфляция в западных странах достаточно сильная, а российская экономика перешла к устойчивому росту, пояснил он.
"Поэтому курс рубля будет корректироваться относительно текущих значений, и в долгосрочной и среднесрочной перспективе рубль должен укрепляться", — добавил экономист.
Центробанк долгое время был не заинтересован в укрепление российского рубля против ведущих иностранных валют. "Теперь же, когда целевой уровень инфляции в 4 процента превышен, ЦБ будет способствовать укреплению нацвалюты", — заключил он.