МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Ольга Орловская. Банк России в среду, 9 августа объявил, что до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке. Он временно отменяет бюджетное правило (покупка части выручки у сырьевых экспортеров, если цена за нефть или газ выше установленной бюджетом планки). Поможет ли это рублю, что с ним будет к концу года и как все это скажется на российской экономике, читайте в материале "Прайм". Экономист объяснил, почему мы скоро увидим доллар по 90 рублей

Ручная корректировка рубля

В начале августа Bloomberg признал российский рубль одной из худших валют развивающихся рынков. Год назад рубль был лучшим в рейтинге этого агентства.

Сейчас он торгуется на уровнях марта 2022 года, когда Запад активно вводил разрушительные санкции против России, а валютный рынок реагировал резким сбросом рублей и покупкой валюты.

Отмена бюджетного правила сейчас — это один из шагов для стабилизации валютного курса, который должен работать в комплексе с повышением ключевой ставки ЦБ, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Однако регулятор и так мало вмешивался в ход валютных торгов в последнее время.

"Это ручная корректировка механизма, нацеленная на то, чтобы снять излишнее давление на рубль", — согласен инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Объемы валюты, о которых идет речь (то есть выручка, полученная от высокой цены на энергоресурсы) достаточно невелики относительно объема торгов на валютном рынке — всего несколько процентов, поэтому определяющего характера не играют.

Но это касается движению рубля к доллару и евро. Пауза же в покупках юаней весьма своевременна. Рубль выглядит явно перепроданным — как минимум на 8-10 процентов, и девальвационный импульс, судя по всему, уже вблизи своего пика, добавляет Бахтин.

Данные по платежному балансу за июль 2023 года не рисуют драматичной картины для российской валюты — профицит текущего счета составил 1,8 миллиардов долларов (в июле оценка профицита улучшена до 1,2 миллиардов долларов, хотя изначально ЦБ оценил месяц как дефицитный). Однако эта статистика не соотносится с его негативной динамикой за последние недели.

Перспективы не радуют

За высокий дефицит бюджета надо платить, и за высокие инфляционные ожидания, которые создает падение рубля, тоже. Без внешней поддержки рубль продолжит дешеветь, что приведет к ценовому давлению, то есть к инфляции. Импортеры в условиях малого набора инструментов хеджирования, то есть средств защиты контрактов от резких колебаний валюты, будут вынуждены планировать деятельность по завышенным курсам, что также отразится на конечных ценах, предупреждает Евстифеев. Скинут доллар с пьедестала: что задумала Америка

Слабый рубль позитивен с точки зрения экспортных доходов и наполняемости бюджета, однако девальвация приводит к росту инфляции, ухудшению настроений в бизнес-среде и осложняет жизнь импортерам, говорит Бахтин.

Еще одно последствие от такого ослабления — снижение хрупкого доверия к рублю, усиление валютизации сбережений в долгосрочной перспективе и бегство накоплений из российской валюты. Фактически сама экономика оказывается в заложниках у валютных скачков.

"Важен не только сам курс рубля к валютам ведущих торговых партнеров, но и скорость его падения. Подмечено, что после каждого цикла девальвации валютизация сбережений населения увеличивалась. Также из-за значительной девальвации рубля происходит падение инвестиционного потенциала, в том числе из-за роста ставок. Растет риск дефолтов, подрыва экономической и финансовой стабильности", — рассуждает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Девальвация рубля не делает российскую экономику более конкурентоспособной: текущие зарплаты специалистов в российских компаниях, выраженные в валюте, почти вдвое ниже китайских для сопоставимых отраслей промышленности. Поэтому о привлечении высококвалифицированных кадров на работу из-за рубежа, как это было 10-15 лет назад, можно забыть, продолжает аналитик "Финама". Рубль споткнулся о роковой август: доллар торжествует

Для развития производства внутри страны, кроме грамотного менеджмента, должен быть и профицит рабочей силы в несколько миллионов человек, а его в России сейчас нет. Привлекать на работу граждан Средней Азии тоже сложно, поскольку валютное наполнение их зарплат падает с каждым месяцем. Из-за санкций для России закрыты рынки сбыта в наиболее емких и платежеспособных экономических зонах мира. Покупателей из развивающихся стран пока интересует только российские сырье по дисконтным ценам. Поэтому экспортный потенциал России сейчас не слишком радует.

По мнению Потавина, импорт в РФ будет оставаться высоким до тех пор, пока сохранится соответствующий платежеспособный внутренний спрос. Но поскольку цена на импорт очень чутко реагирует на динамику курса рубля, со временем можно ждать здесь постепенно сжатия спроса: рост реальных зарплат в стране не сопоставим с галопирующим ростом стоимости долларов, евро и юаней.

Что помешает рублю расти?

Слабость рубля в последние месяцы стала следствием того, что снизились объемы поступления валюты в Россию и большого оттока капитала (то есть вывоза валюты), поэтому даже повышение нефтяных цен уже не влияет на рыночное движение рубля.

Против укрепления рубля играют также:

разрешение российским компаниям оставлять валютную выручку на своих зарубежных счетах в рамках межправительственных соглашений (все больше валюты не приходит в Россию от экспорта);

переход во внешней торговле на рубли и валюты дружественных стран создает нехватку "твердой" валюты на местном рынке. Доля расчетов в рублях за экспорт больше, чем в расчетах за импорт и растет она быстрее — 42 процента в июле против 30 процентов в июне. Весь профицит торговли товарами и услугами формируется в рублях, по валюте возникает дефицит;

отток капитала из России в 2022 году составил рекордные 243 миллиарда долларов (13 процентов ВВП), в первом квартале 2023 года — 21 миллиард долларов. Притока валюты от нерезидентов в рамках прямых и портфельных инвестиций в России уже нет и в ближайшие годы не будет.

"Если все эти факторы останутся прежними, то в ближайшие месяцы не стоит ожидать резкого укрепления рубля. Наш прогноз по курсу доллара до конца года — 88-100 рублей", — говорит Потавин.

Рубль может подержать только несколько важных факторов: монетарная жесткость ЦБ, повышение цен на нефть с конца июля, сужение ценового спреда между сортами нефти Brent и Urals, улучшение динамики ВВП и стабилизация бюджетных параметров.

Ближе к концу августа рубль может получить стандартную дополнительную поддержку со стороны налогового периода. До конца года мы по-прежнему ждем возвращения доллара ниже 90 рублей, евро — ниже 100, а юаня — ниже 13, говорит Бахтин.