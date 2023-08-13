МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В краткосрочной перспективе сохраняются риски ослабления рубля до 104 к доллару и 114 к евро. Если текущая ситуация с нацвалютой на новой неделе сохранится, то есть все предпосылки, что эти уровни будут взяты уже во второй половине августа, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

"На уходящей неделе рубль продемонстрировал ослабление к доллару и евро, потеряв более 2% и обновив месячные минимумы. Основным фактором давления стал дефицит предложения валюты на внутреннем рынке на фоне растущего спроса от импортеров. Это обусловлено ухудшением торгового баланса и ростом экспортных расчетов в рублях", — объяснил собеседник агентства.

Решение ЦБ временно приостановить закупки валюты по бюджетному правилу оказало лишь краткосрочную поддержку. Также на динамику влияли колебания валютных курсов на мировых рынках и коррекция цен на нефть после подъема до 88 долларовза баррель на фоне сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Опубликованные данные по инфляции в США указывают на возможное замедление темпов повышения ставки ФРС, что благоприятно для рисковых активов. Но пока не ясно, какое решение примет ФРС в сентябре, поэтому среди инвесторов сохраняется неопределенность.

В ближайшее время вероятно продолжение ослабления рубля, несмотря на предпринимаемые меры ЦБ. Ключевое значение для восстановления национальной валюты могут иметь улучшение торгового баланса, рост экспортной выручки и сентябрьские решения регулятора по ставке. К тому же важным фактором остается инфляция, давление на нее усиливается. Сдержать инфляцию сможет сокращение потребительского спроса.

По нефти вероятна пауза в росте или коррекция после достижения сопротивления. Но после прохождения отметки в 89 долларов возможен постепенный подъем к новой цели 100 баррелей за баррель сорта Brent.