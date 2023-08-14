МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ситуация с ценами на газ на минувшей неделе приобрела несколько парадоксальный характер. В среду за день торгов в Европе он подорожал почти до 500 долларов за тысячу кубов. В моменте котировки подскакивали почти на 40 процентов. Почему так происходит и что будет дальше — в материале "Прайм". "Только русские": газовый план Европы трещит по швам

Эксперты связали европейское газовое ралли с ожиданиями жары и слабого ветра, что ставит под вопрос ветрогенерацию, а также с риском прекращения поставок австралийского СПГ из-за забастовок.

"Сотрудники предприятий Wheatstone и Gorgon на Северо-Западном шельфе могут не выйти на работу уже на следующей неделе. Это может подорвать половину экспортных мощностей Австралии (около 10 процентов мировых поставок СПГ)", — пояснил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин.

В США также был зафиксирован скачок, но не столь резкий — всего 6,5 процентов. Там это объяснили ожиданиями необычайно сильной жары, особенно в Техасе, что вызовет дополнительные энерготраты на кондиционирование и охлаждение. При этом местные СПГ-терминалы наращивают мощности в ожидании повышенного зимнего спроса, и много газа уходит в запасы для будущего экспорт.

Ближе к концу недели подорожание начало сдуваться, и в пятницу наступила коррекция в пределах одного процента. Однако уменьшение объема доступного газа на рынке из-за его закачки в резервы по-прежнему оказывает давление на цены. Поэтому главный вопрос — насколько значимым и долгосрочным окажется тренд на удорожание — пока остается без ответа.

Спрос выше предложения

Прояснить ситуацию поможет осознание того, что происходит на газовом рынке вне зависимости от краткосрочных факторов вроде погоды и забастовок. А это, прежде всего, сохраняющееся превышение спроса над предложением, которое может усугубиться еще сильнее.

До сих пор не преодолены последствия мирового энергетического кризиса, а если оценить ситуацию в ретроспективе 5-6 лет, становится ясно, что мировой рынок газа так и не сложился, зато сформировались несколько крупных региональных рынков, которые взаимно влияют друг на друга, рассуждает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

"На данный момент мы можем говорить о газовом сверхрынке Евразии, где европейский и азиатский регионы конкурируют за СПГ и удерживают цены в динамическом равновесии. Если в Азии они растут, то же происходит и в Европе", — говорит он.

В данный момент ни производство, ни поставки СПГ не растут, зато закачка в резервы идет полным ходом, вот и причина повышенного спроса. Взаимное влияние рынков затрагивает и США как одного из экспортеров. Там уже начали поговаривать о запрете внешних поставок для сдерживания цен, однако согласятся ли на это компании, которые уже распланировали дополнительные доходы, пока неясно.

Призрак энергокризиса

При этом сейчас цены на газ сейчас существенно ниже, чем год назад. Так, например, 9 августа прошлого года газовые котировки находились в ценовом коридоре 1982-2080 долларов за тысячу кубометров. А до этого начало энергокризису положил 2021 год, за который газ подорожал почти в 10 раз. Это захват. Европа блокирует российский товар, без которого будет беда

Аналогичного роста и аномальных ценовых скачков эксперты сейчас не ожидают, однако предупреждают, что газовый рынок, как и многие другие, становится более волатильным. Из-за отказа от российских трубопроводных поставок ЕС стала сильно зависима от ситуации на мировом рынке СПГ.

"Соответственно усиление конкуренции за объемы с азиатскими странами, как Китай и Япония, или срывы поставок, как происходит сейчас, будут влиять на европейские цены на газ", — пояснил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Евгений Генкин.

Прочие факторы, например, некоторые высказывания политических элит или экономических лидеров также могут оказать давление на котировки, считает он. Наконец, дефицит на рынке может быть вызван ограниченным предложением газа из-за технических проблем, геополитических напряжений или изменения спроса.

Прогнозировать резкое изменение цены газа на мировом рынке в ближайшие месяцы сложно, поскольку это зависит от множества факторов. Главный — восстановление экономики Китая. 2022 год стал для нее провальным из-за ковидных ограничений, и спрос на СПГ сократился на 20-21 миллиард кубов, которые пошли в Европу.

"Если Китай восстановится хотя бы до уровней 2021 года, то этот объем понадобится ему самому, следовательно, стоит ожидать оттока с рынка ЕС и, соответственно, роста цен. Если еще выше, то отток и, как следствие, удорожание окажутся сильнее", — считает Юшков. Украина готовится подложить Европе большую газовую свинью

Еще один фактор, который может повлиять на динамику цен до конца года — падение добычи в Норвегии и риски прекращения украинского транзита в 2024 году.

Иными словами, уже этой зимой Европа может оказаться в очередном энергетическом тупике. Энергокризис, как признал глава немецкой EON Леонард Бирнбаум в интервью Bloomberg, не закончился, а отопительный сезон уже совсем не за горами. И даже рекордные запасы в хранилищах не помогут, ведь для прохождения зимы их не хватит, а в разгар холодов цена на СПГ будет уже совсем другой.