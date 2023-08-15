МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Запланированное на вторник внеочередное заседание Банка России по ключевой ставке может укрепить рубль ниже 100 за доллар, но лишь если будет вынесено решение, которого ожидает рынок, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Испугались всерьез. Банк России спешит на помощь рублю

"Для стабилизации рубля и успокоения рынка Центробанку необходимо повысить ключевую ставку как минимум на 200 базисных пунктов. Однако более существенное ужесточение денежно-кредитной политики в размере 500 б.п. до уровня 13 процентов оказало бы более длительный стабилизирующий эффект", — считает он.

Высокий уровень ключевой ставки сам по себе не является гарантией укрепления рубля. До марта 2022 года ставка практически не влияла на динамику национальной валюты. Основным фактором ее укрепления стало нарушение логистических цепочек, 100-процентная продажа валютной выручки экспортерами, сокращение импорта и соответственно снижение спроса на валюту.

Несмотря на то, что повышение ставки ЦБ представляется неизбежным, его конкретный размер пока неясен. Реакция рынка на ожидание решения регулятора привела к укреплению рубля. Доллар опустился ниже 100 рублей. Однако, это лишь временная тенденция. Ситуация прояснится после объявления решения по ставке и сделанных заявлений, заключил Антонов.