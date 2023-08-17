Разработчик Закарян: включение телефона отпечатком пальцев грозит потерей данных
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Разблокирование телефона отпечатком пальцев удобно, но влечет за собой ряд проблем, прежде всего, с потерей личных данных, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
По его словам, формат распознавания данных с помощью биометрии появился несколько лет назад и был революционным по сравнению с тем, к чему привыкли пользователи. Один из плюсов такого способа активации телефона и входа в приложения — не нужно помнить цифровой пароль.
Но есть у этой технологии и обратная сторона. Речь идет о безопасности личных данных. Мошенники нередко крадут базы данных с информацией о пользователях, взламывают телефоны и компьютеры. Отпечаток пальца может быть довольно легко скопирован, а устройства со старым сенсором можно разблокировать даже чужими пальцами.
"Утечка биометрических данных чревата серьезными последствиями. Она дает мошенникам новые возможности для взлома и других способов использования ваших данных, в том числе, отпечатков пальцев", — предупреждает специалист.
Кроме того, система распознавания отпечатка пальца восприимчива к загрязнениям, царапинам и другим помехам. Тогда все равно придется вводить цифровой пароль. А его при редком использовании легко забыть.
Для безопасности информации в смартфонах эксперт рекомендует устанавливать несколько степеней защиты, включая двухфакторную аутентификацию с отправкой sms-кода на телефон. Таким образом взломать устройство будет сложнее.
"Лучше настроить систему так, чтобы через определенное время пароль нужно было вводить обязательно — так и пользователь его не забудет в неподходящий момент, и для злоумышленников это может стать дополнительным препятствием", — заключил Закарян.
https://1prime.ru/exclusive/20230817/841477575.html