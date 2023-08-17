МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Разблокирование телефона отпечатком пальцев удобно, но влечет за собой ряд проблем, прежде всего, с потерей личных данных, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Названы признаки, указывающие на приближающуюся "смерть" смартфона

По его словам, формат распознавания данных с помощью биометрии появился несколько лет назад и был революционным по сравнению с тем, к чему привыкли пользователи. Один из плюсов такого способа активации телефона и входа в приложения — не нужно помнить цифровой пароль.

Но есть у этой технологии и обратная сторона. Речь идет о безопасности личных данных. Мошенники нередко крадут базы данных с информацией о пользователях, взламывают телефоны и компьютеры. Отпечаток пальца может быть довольно легко скопирован, а устройства со старым сенсором можно разблокировать даже чужими пальцами.

"Утечка биометрических данных чревата серьезными последствиями. Она дает мошенникам новые возможности для взлома и других способов использования ваших данных, в том числе, отпечатков пальцев", — предупреждает специалист.

Кроме того, система распознавания отпечатка пальца восприимчива к загрязнениям, царапинам и другим помехам. Тогда все равно придется вводить цифровой пароль. А его при редком использовании легко забыть.

Для безопасности информации в смартфонах эксперт рекомендует устанавливать несколько степеней защиты, включая двухфакторную аутентификацию с отправкой sms-кода на телефон. Таким образом взломать устройство будет сложнее.

"Лучше настроить систему так, чтобы через определенное время пароль нужно было вводить обязательно — так и пользователь его не забудет в неподходящий момент, и для злоумышленников это может стать дополнительным препятствием", — заключил Закарян.