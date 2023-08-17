МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Саудовская Аравия вслед за Китаем избавляется от американских долговых бумаг. Почему главный финансовый инструмент мира больше не в фаворе и куда саудиты теперь направляют свое нефтяное богатство, читайте в материале "Прайм". Америку бомбит: они поняли, зачем русские и саудиты играют с нефтью

Саудовская Аравия, похоже, разуверилась в американских долговых бумагах — по информации Bloomberg, королевство в июне продало их более чем на 3 миллиарда долларов. Таким образом, Эр-Рияд довел вложения в облигации США до шестилетнего минимума — 108,1 миллиардов долларов.

Тем же путем следуют прочие нефтедобывающие государства Персидского залива — так, ОАЭ за первый месяц лета продали трежерис почти на 4 миллиарда долларов. Похоже, на Аравийском полуострове веры доллару больше нет. По крайней мере, среди тех, у кого в руках главные деньги.

Дружба врозь

Значимость этого события велика. Ведь именно Саудовская Аравия стала краеугольным камнем созданной в 70-е годы прошлого века нефтедолларовой системы. Это работало так: США скупали саудовскую нефть за доллары, саудиты богатели, а нефтедоллар формировал глобальную экономику стран после отказа от золотого стандарта. Ведь чтобы приобрести что-то, надо было сначала обменять свою нефть или другие ресурсы на американскую валюту.

Еще в начале XXI века Эр-Рияд был одним из главных союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Используя свое положение крупнейшей нефтяной державы (7,4 миллиона баррелей в день в 2022 году против 4,8 миллионов у России, находящейся на втором месте), саудиты часто действовали в интересах США, влияя на мировые цены, напомнил доцент кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга.

Но всему рано или поздно приходит конец. Теперь Эр-Рияд пытается закрыть дефицит бюджета, образовавшийся из-за падения цен на нефть и роста расходов, в том числе, на масштабные проекты внутри страны.

Для этого в ход идут купленные год назад американские ценные бумаги — тогда они падали, а теперь растут, объясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

"Но есть и мотив диверсификации: страны, не относящиеся к западным демократиям, обеспокоены напряжением между США и Китаем, а также событиями вокруг России, и они стараются вкладываться в разные регионы и направления, чтобы не стать заложниками очередной геополитической истории", — добавил он.

Зона риска

Традиционно нефтяные монархии живут на доходы от продажи сырья, а излишек, полученный в хорошие времена, инвестируют, чтобы накопить подушку безопасности на время кризисов. А хорошо заработать можно, как известно, на рисковых активах. К концу прошлого года они составляли почти половину саудовских инвестиций. Это в два с лишним раза выше, чем было в 2016 году, когда страна взяла курс на снижение зависимости от нефтяных доходов. Выключат Европу: санкции вынудят Россию завершить то, что не сделали в СССР

Что ж, ради прибыли неплохо и рискнуть. Но, похоже, отказываясь от американского долга, саудиты не так уж много теряют. Вероятнее всего, вырученные от продажи деньги пойдут в один из национальных суверенных фондов, которые вкладывают как во внешние рынки, так и в развитие внутренней инфраструктуры королевства.

А вот уже эти фонды вместо облигаций США скупают акции таких американских (а теперь уже международных) компаний, как Lucid Group Inc. и Uber Technologies Inc. В прошлом году Суверенный фонд приобрел акции технологических компаний, в том числе Alphabet, Zoom и Microsoft.

Высокотехнологичные, логистические и транспортные активы сейчас весьма стабильны и, судя по всему, долго будут приносить прибыль. Часть средств идет на покупку традиционных ценностей — бумаг финансового и нефтегазового сектора, которые, возможно, не особо доходны, но вполне стабильны. Все это отлично укладывается и в идею диверсификации, которая не дает покоя саудовским принцам.

Призрак жизни без доллара

И не только диверсификации. "Похоже, Эр-Рияд желает из богатого сателлита США на Ближнем Востоке превратиться в регионального гегемона. Точно так же Китай из безропотной "мировой фабрики" превращается в настоящего азиатского лидера", — рассуждает Шульга.

В пользу этого предположения — активное участие Саудовской Аравии в йеменской гражданской войне и все более самостоятельная политика, например, нормализация отношений с Ираном и партнерские отношений с Россией в пику западным санкциям. Эр-Рияд переходит на продажу Китаю нефти за юани и в согласии с остальными странами ОПЕК де-факто не повышает добычу. Все это, вкупе с избавлением от трежерис — звенья одной цепи.

"Наличие самостоятельного Китая — живое подтверждение, что никакого доминирования США давно нет", — согласен Емельянов. КНР еще проворнее избавляется от ценных бумаг США. В июне она продала их на 11,3 миллиардов долларов. Общая сумма вложений в американский госдолг сейчас на минимуме с 2009 года — 835 миллиардов долларов. Вместо этого китайские деньги (как и саудовские) перетекают в другие прибыльные активы на всех континентах.

На тропу перемен

Сейчас у каждой страны свои проблемы — китайцы столкнулись с замедлением темпов роста, у Европы падение производства из-за слишком дорогих энергоносителей рынка, у России, наоборот, сложности с экспортом тех же нефти и газа. США, давно живущие в долг, продолжают его наращивать до запредельных величин, а вброс в экономику новых порций денег, чтобы погасить проценты, раздувает инфляцию. США не уследили: Иран взял под контроль главную нефтяную артерию мира

На этом фоне Вашингтон продолжает придерживаться привычной политики диктата, но с ней уже мало кто готов мириться. Доверие к Белому дому падает, не в последнюю очередь из-за его стремления смешивать политику и экономику, что наглядно продемонстрировала политика санкций. Следующими в списке "наказуемых за несоблюдение прав человека" могут стать саудиты, тем более что в стране официальной формой ислама является умеренный ваххабизм. Да и с Китаем у США масса противоречий, начиная с Тайваня.

То, что мы наблюдаем на рынке госдолга — первые результаты набирающего обороты процесса дедолларизации, который становится глобальным. Страны так называемого "первого мира" во главе с США все более уступают свои позиции вчерашней "полупериферии". А государства "глобального юга", невзирая на разницу политических систем, начинают вырабатывать общую позицию по принципиальным вопросам. Один из них — отказ от тотального диктата доллара, который, как мы видим, уже вовсю идет.