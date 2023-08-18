МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала. Об этом пишет французская La Nouvelle Tribune.

Благодаря сокращению поставок нефтяного альянса ОПЕК+, в июле Россия получила самые высокие доходы от продажи нефти за последние восемь лет. По данным Международного энергетического агентства, российская Urals торговалась по цене 64,41 доллара за баррель, что выше лимита в 60 долларов, который страны Запада установили для российской нефти.

Даже после введения лимита Россия смогла заработать рекордные доходы от продажи энергоресурсов: в июле они составили 15,3 миллиарда долларов (+20 процентов в сравнении с годом ранее).

Пока страны Запада ужесточают санкции против России, ее поддерживает Китай и Индия. По данным китайской таможни, импорт российской нефти в Поднебесную растет, невзирая на усиление международной напряженности и мер против России.

После начала СВО Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и виток инфляции в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.