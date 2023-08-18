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Во Франции разгадали хитрость, которая позволила Путину победить санкции
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Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала. Об этом пишет французская La Nouvelle Tribune. Благодаря сокращению... ПРАЙМ, 18.08.2023
эксклюзив, экономика, мировая экономика, новости, владимир путин, санкции против рф, сырьевой рынок, поставки нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала. Об этом пишет французская La Nouvelle Tribune.
Благодаря сокращению поставок нефтяного альянса ОПЕК+, в июле Россия получила самые высокие доходы от продажи нефти за последние восемь лет. По данным Международного энергетического агентства, российская Urals торговалась по цене 64,41 доллара за баррель, что выше лимита в 60 долларов, который страны Запада установили для российской нефти.
Даже после введения лимита Россия смогла заработать рекордные доходы от продажи энергоресурсов: в июле они составили 15,3 миллиарда долларов (+20 процентов в сравнении с годом ранее).
Пока страны Запада ужесточают санкции против России, ее поддерживает Китай и Индия. По данным китайской таможни, импорт российской нефти в Поднебесную растет, невзирая на усиление международной напряженности и мер против России.
После начала СВО Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и виток инфляции в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.