МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Украина, как заявили в Киеве, пока продолжает рассматривать Польшу как близкого друга. Однако полякам того не нужно. Не успела развалиться зерновая сделка, как Варшава заявила: украинское зерно, один из немногих источников дохода истощившегося киевского бюджета, она покупать не намерена. Запрет на него также ввели Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Аналитики констатируют: на первый план выходят голый расчет и жесткий прагматизм. "Друзей" остается все меньше. Они рискуют: главная нефтяная держава мира избавляется от госдолга США

Жадность погубила

За время действия зерновой сделки в Евросоюз хлынуло дешевое украинское зерно. Но переварить такие объемы европейские "друзья" оказались не в состоянии. Местные фермеры взвыли: бесконтрольный приток украинской сельхозпродукции поставил их на грань разорения. Зерно должно было проходить территорию Евросоюза транзитом. Но в итоге осело на местных рынках, в первую очередь в Восточной Европе, вытеснив более дорогую собственную продукцию.

Потери фермеров в Восточной Европе в ЕС оценили почти в полтриллиона евро.

В итоге Европейский союз ввел ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран блока — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. А в начале июня запрет продлили до 15 сентября.

Шокирующие заявления

Однако пострадавшие недовольны. Еще в июле польский премьер Матеуш Моравецкий, заявил, что страна не будет открывать границу и "если Еврокомиссия не продлит запрет — мы сделаем это сами".

Точку поставил польский президент Анджей Дуда: Польша будет отстаивать свои интересы и защищать как свой внутренний рынок, так и рынок Евросоюза. А потому Варшава продолжит блокировать поставки зерна с Украины и после 15 сентября. При этом в Польше заявляют: ее действия "не направлены против Украины".

Киев польские заявления возмутили. Премьер Денис Шмыгаль назвал намерение властей Польши пролонгировать запрет на ввоз украинской сельхозпродукции "недружественным и популистским" шагом. Мол, в столь критическое для Украины время Варшава хочет и дальше блокировать экспорт украинского зерна в страны Евросоюза. А это сильно ударит по международной продовольственной безопасности и экономике республики.

"Варшава расценивалась Украиной, как наиболее последовательный союзник в Европе, способный в значительной мере обеспечить логистическую связность экономического взаимодействия с остальным Евросоюзом. В контексте этих фактов заявление польского руководства выглядят шокирующими для украинского истеблишмента", — отмечает Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова. Выключат Европу: санкции вынудят Россию завершить то, что не сделали в СССР

Однако обижаться не на что. У каждого из членов Европейского Союза цели в отношении Украины сугубо различные и пример зерновой сделки — тому наглядное подтверждение, указывают наблюдатели.

"С одной стороны, она позволила закупить большие объемы зерна с Украины по низким ценам, которые выгодны трейдерам и пищевым предприятиям Европейского Союза, с другой же — наплыв дешевого продовольствия привел к падению закупочных цен на него. В итоге склады местных фермеров затоварены собственным зерном, которое продать они не могут. Вариантов у них лишь два — или его выбросить на помойку, или раздать бесплатно" — рассуждает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Считают убытки

Потери понесут и те, и другие. Украина зарабатывавала на экспорте зерна порядка 500 миллионов долларов в месяц. Местные эксперты оценивают потери от отмены зерновой сделки только за оставшиеся пять месяцев года примерно в 2,5 миллиарда долларов.

"Прекращение сделки существенно подорвало экспортный потенциал украинской сельхозпродукции и, в первую очередь, зерновых и масличных культур. Развал сделки снизил перевалочный потенциал не только Одессы, но и речных портов на Дунае, которые могли бы быть использован для нужд экспорта. Также невозможность реализовать зерно на внешнем рынке приводит к кратному снижению засеваемых площадей", — указывает Максимов.

В Восточной Европе, пресытившейся украинским зерном, тоже ничего хорошего не ждут. У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

"Последствия будут далеко идущими: в нынешнем году урожаи зерновых культур в Восточной Европе могут снизиться из-за сокращения посевных площадей (нет смысла их увеличивать в условиях нежелания потребителей покупать зерно по ценам, обеспечивающим приемлемую рентабельность агробизнеса). Как следствие — разгон продовольственной инфляции и рост цен на продукты" — отмечает Хазанов.

По мнению Максимова, выход из этой тупиковой ситуации все же есть.

Одним из вариантов он называет реализацию логистических решений через Адриатику, например, с использованием портов Хорватии, или через Балтику. В этом случае будут использоваться инфраструктура Польши (Гданьск), Литвы (Клайпеда) или Латвии (Вентспилс).

Другое дело, что возникнут существенные ограничения как по пропускной способности, так и по маржинальности. Дисконт, с которым придется продавать зерновые украинской стороне, может стать неприемлемым для производителя, учитывая рост цен как на энергоносители, так и на основные средства производства.

Помочь может стремление Турции и ряда стран ЕС разблокировать "черноморскую инициативу". Однако это подразумевает немедленное выполнение всех требований России и ее прямое участие в сделке.