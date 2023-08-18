МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Намеченный европейскими странами целевой уровень заполнения газохранилищ на 90 процентов почти достигнут, хотя до конца срока еще два месяца. Но газовое равновесие остается хрупким — теперь оно целиком зависит от рынка СПГ, который весьма нестабилен, пишет WSJ. Европейские друзья указали Украине на дверь

В прошлом году Евросоюз разорвал практически все связи с Россией в энергетики из-за украинского конфликта. Тогда и были приняты новые правила газовой безопасности, согласно которым страны-члены ЕС должны заполнять хранилища на 90 процентов до 1 ноября.

За прошедшее время удалось найти альтернативные источники газа, о чем свидетельствует нынешний беспрецедентный уровень заполнения ПХГ. В прошлом году тревога за благополучное прохождение зимы была сильной, поэтому страны ЕС, прежде всего, Германия, тратили немалые деньги на закачку газа в хранилища. Однако зима оказалась мягкой, и запасов к весне осталось немало. Сейчас, по данным Gas Infrastructure Europe, хранилища основного европейского потребителя — Германии — заполнены на 91,6 процентов. Ниже всего уровень в Латвии — 77 процентов.

Всего до ноября в ПХГ будет закачано порядка 100 миллиардов кубов газа, что покроет 25-30 процентов потребностей региона на зимний период. Более того, газ уже закачивают и в хранилища на Украине. Пока они заполнены лишь на 28 процентов, и это топливо, по замыслу еврочиновников, должно стать для Европы дополнительным буфером. Украинские запасы могли быть больше, если бы страховщики не отказывались страховать топливо, находящееся в зоне боевых действий.

Но, несмотря на все это, ситуация с газоснабжением остается довольно шаткой, поскольку перспектив возобновления связей с Россией нет, а Евросоюз всего лишь заменил зависимость от российского газа на зависимость от поставок СПГ из США и Ближнего Востока. Пока поставки шли без перебоев, но рынок СПГ ненадежен. Он зависит от природных факторов — например, ураганов в Мексиканском заливе, а также стабильности работы предприятий. Сейчас происходят колебания цен из-за забастовок на СПГ-предприятиях в Австралии. Не менее значимы глобальные влияния, прежде всего, состояние дел в экономике Китая. И все это крайне трудно предсказуемо, делает вывод издание.