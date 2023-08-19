МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября индексация пенсий на федеральном уровне не предусмотрена, однако некоторым категориям граждан доплата все же полагается. Об этом агентству "Прайм" рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Экономист объяснила, кто вправе получать пенсию больше 30 тысяч рублей

По ее словам, речь идет о тех пенсионерах, которым в сентябре исполнится 80 лет. Для них в два раза будет увеличена фиксированная часть пенсии с 7567,3 рублей до 15134,6 рублей. Но сама выплата произойдет не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придет, скорее всего, уже в ноябре. Это повышение происходит в беззаявительном порядке.

Также пересчитают пенсии тем, кто завершил официальную трудовую деятельность в августе. Увеличенная страховая пенсия может прийти и на третий, и на четвертый месяц — точного регламента здесь нет. Однако сама прибавка происходит уже со следующего после увольнения месяца, то есть, в данном случае, с сентября.

И наконец, произойдет перерасчет пенсии гражданам, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Если это произойдет с 1 сентября, первая выплата с учетом новой группы будет в октябре, а не в сентябре.

На региональном уровне с 1 сентября можно получить прибавку к пенсии от местных властей. Положены ли вам такие доплаты, можно уточнить в местном МФЦ, заключила Финогенова.