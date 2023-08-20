МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Россияне уже не путешествуют по странам Европы так активно, как раньше. Это становится все сложнее и дороже. Но и в европейских странах в свою очередь все больше жалуются на отсутствие российских денег. Какой бизнес страдает больше всего и остается ли кто-то в плюсе? Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

Бесхозная колбаса

В 2019 году Испанию посетили 1,3 миллиона граждан России. Обеспеченные россияне активно скупали экскурсии, местные продукты, а также предметы роскоши, тем самым поддерживая местный бизнес

Все это осталось в прошлом.

В этом году, по словам президента Ассоциации отелей Коста-Дорада Альберта Саве, туристов из России сильнее всего не хватает там, "где их было больше всего". Так, в Коста-Дорада доля гостей из России достигала 15 процентов, а к сегодняшнему дню она сократилась почти до нуля.

По словам Саве, россиян отличал высокий уровень потребления предметов роскоши, который поддерживал местный бизнес. В отличие от приезжающих за солнцем британцев русские тратили много денег, покупали экскурсии, местные продукты — колбасы, сыры, вина, масла, одежду. "Туристические" продажи в этих сегментах явно просели, что ударило по местному бизнесу.

В непростой ситуации и финский туризм. До начала СВО границу с Финляндией ежегодно пересекали 1,2 миллиона россиян. В приграничном городе Лаппеенранта гость из России в среднем тратил до 170 евро в сутки.

Теперь же, по словам директора по туризму Лаппеенранты Мирка Рахман, без туристов из России специалисты, занимавшиеся приграничными перевозками, потеряли работу, а регион недосчитался 100 тысяч "русских" ночевок, сообщает Euronews.

Подобные трудности коснулись и других популярных у россиян туристических направлений, например, Мальты, Кипра, Греции. Власти Бельгии, Дании, Нидерландов, Польши, Словакии, Финляндии и Чехии вообще перестали выдавать россиянам визы, потому турпоток из РФ там сократился почти до нуля.

В остальные страны Шенгенской зоны сейчас едет лишь 5-10 процентов от того количества туристов, которые были до введения санкций против России, говорит основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

Некоторую лояльность сохранили Греция, Италия, Испания и Франция, и вероятно, именно благодаря им Европа может записать на свой счет хоть немного российских денег.

Фатальный фактор

Введение европейских санкций против России, и, как следствие, падение курса национальной валюты, проблемы с получением виз и авиаперелетами привели к тому, что только в 2022 году европейские страны не досчитались около 10 миллионов российских туристов в сравнении с 2021 годом. В этом году их будет еще меньше, рассказывает эксперт экономического факультета РУДН Елена Егорычева.

Потери несут не только известные и популярные европейские курорты, но и мало раскрученные туристические локации на юге Европы. И вот для них, по мнению экономиста, отсутствие российских туристов может стать фатальным.

Это уже пагубно сказывается на многих сферах: гостиницы, кафе, бары, рестораны, предоставление широкого спектра развлекательных, познавательных и экскурсионных услуг, бьюти-индустрия, прокатный и ремесленный бизнес. Собственно, этим и живут небольшие курортные городки. У небольших предприятий просто нет шансов – заместить русские деньги не получается, поэтому приходится сворачивать деятельность.

По словам эксперта аналитического центра университета "Синергия" Екатерины Федюкович, сокращение торгово-экономических отношений между странами практически всегда приводит к падению уровня жизни в них. То же касается и туризма. Россиянам рассказали о сложностях при получении виз в европейские страны

С точки зрения экономической теории туризм — это экспорт услуг. Уменьшение турпотока приводит к недонаполненности бюджета принимающей стороны, сокращается потребность в услугах, сужается спрос на товары, в том числе и премиальные.

“Но, к сожалению, деньги, которые не привезли потенциальные туристы, необязательно останутся в стране-импортере и пойдут на ее развитие. Большую часть их съест повышение внутренних цен. Так что в выигрыше не будет никто”, — уверяет эксперт.

Страны Евросоюза, имеющие морское побережье и традиционно являвшиеся одним из любимых направлений российского летнего туризма, ощущают это сильнее всего.

В плюсе при нынешнем раскладе — российские туристические места: уровень сервиса там вырос совсем незначительно, а вот цены нередко приближаются к европейским. Так, по данным АТОР, летом только из-за роста курса валют туры подорожали в среднем на 15 процентов. Неделя отдыха в Сочи в 3-4-звездном отеле в горячий сезон стоила в среднем 110-120 тысяч рублей на двоих. Для сравнения, за ту же сумму можно было найти тур в Турцию с уже включенными перелетами, трансферами, и даже на "все включено".