МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Участникам рынка потребуется еще минимум неделя, чтобы переосмыслить решение Банка России по ставке, а пока доллар будет колебаться в диапазоне от 90 до 100 рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

Он отметил, что на прошлой неделе мы впервые за 3,5 месяца наблюдали, как рубль вышел в хороший плюс. "За период с 14 по 18 августа курс доллара снизился на 6,11% до 93,38 рубля, евро упал на 6,58 процента и остановился на отметке 101,60 рубля, курс юаня снизился на 6,71 процента — до 12,77 рубля. Фиксацию прибыли по длинным позициям спровоцировало объявление, что ЦБ России 15 августа проведет внеплановое заседание", — объяснил собеседник агентства.

Чтобы не подвергать риску открытые позиции, трейдеры стали избавляться от иностранных валют перед заседанием в ожидании повышения ключевой ставки и введения мер для стабилизации курса рубля.

Отмечу, что основными факторами ослабления рубля в этом году стали бюджетный дефицит и дисбаланс между спросом и предложением валюты на фоне снижения цен на нефть и доходов от нефтегазового сектора. По итогам внепланового заседания Центробанк принял решение поднять ключевую ставку на 350 б.п., до 12 процентов годовых, отказавшись вводить дополнительные меры для укрепления рубля.

Поскольку эта неделя получилась очень волатильной, то на следующей неделе рублевые пары будут искать уровни для последующей консолидации. Повышением ставки Банк России убрал спекулятивную составляющую, но проблемы для рубля остались. Дисбаланс торгового баланса не устранен. Дефицит бюджета остается.

Если регулятор не вернет обязательную продажу валюты и не ужесточит валютный контроль, курс доллара еще раз протестирует уровень 98 рублей, евро — 107 рублей, юань — 13,40 рубля.

"Сейчас рубль дополнительно получает поддержку в преддверии пика налоговых выплат (28 августа). Однако под давлением оказался нефтяной рынок. Снижению котировок способствуют укрепление доллара и рост доходности по американским облигациям. Существуют риски снижения цены на нефть за баррель Brent до $82,6 и даже до $78,75 на фоне замедления экономики Китая", — рассуждает Антонов.

В ближайшие дни доллар может колебаться в диапазоне от 90 до 100 рублей. Но, подчеркивает эксперт, есть вероятность возвращения курса к 98 рублям, резюмирует он.