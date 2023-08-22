МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Бывает, что кредитная история гражданина испорчена по ошибке или из-за мошеннических действий. В таком случае действовать нужно через бюро кредитных историй или суд, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Раскрыто, когда нужна кредитная история, даже если вы не берете в долг

По его словам, в последнее время участились случаи, когда аферисты оформляют мелкие кредиты в МФО от имени гражданина, который даже не подозревает об этом.

"Имея ваши паспортные данные, практически кто угодно может оформить мелкие займы в МФО. Там не утруждают себя проверками. Достаточно паспортных данных, номера телефона и реквизитов банковского счета — куда зачислить деньги", — говорит юрист.

При этом телефон и счет не обязательно должны принадлежать владельцу паспортных данных — этого никто не проверяет. В результате в вашей кредитной истории появляется запись о займе.

"Естественно, мошенники не вносят по нему платежи, накапливается задолженность, сведения о просрочке поступают в КИ. Таким образом через некоторое время КИ может быть безнадежно испорчена", — поясняет эксперт.

Но бороться с этим, как уверяет Гусятников, возможно.

В первую очередь надо выяснить, в каких бюро находится ваша кредитная история. Это можно сделать через Госуслуги. Там дадут полный список всех учреждений, где находятся данные о вас. Необходимо изучить все сведения, которые находятся в каждом бюро. Затем можно написать в каждое из мест, объяснить ситуацию и попросить удалить данные.

Где-то вам пойдут навстречу и удалят данные о займах, которые вы не брали, где-то могут и отказать.

"В этом случае — единственный вариант — обращаться в суд. Таким образом, во-первых, вы можете избавиться от кредита, который не брали, во-вторых, получите документы, которые можно будет предъявить бюро кредитных историй для того, чтобы они удалили записи", — объясняет юрист.

Если кредитная история испорчена по ошибке, действовать следует таким же образом. Прежде всего, стоит связаться с бюро, объяснить ситуацию и спросить, какие подтверждающие документы нужны от вас, чтобы исправить ошибку.