Юрист Гусятников: исправить ошибку в кредитной истории можно в БКИ или через суд
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Бывает, что кредитная история гражданина испорчена по ошибке или из-за мошеннических действий. В таком случае действовать нужно через бюро кредитных историй или суд, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
По его словам, в последнее время участились случаи, когда аферисты оформляют мелкие кредиты в МФО от имени гражданина, который даже не подозревает об этом.
"Имея ваши паспортные данные, практически кто угодно может оформить мелкие займы в МФО. Там не утруждают себя проверками. Достаточно паспортных данных, номера телефона и реквизитов банковского счета — куда зачислить деньги", — говорит юрист.
При этом телефон и счет не обязательно должны принадлежать владельцу паспортных данных — этого никто не проверяет. В результате в вашей кредитной истории появляется запись о займе.
"Естественно, мошенники не вносят по нему платежи, накапливается задолженность, сведения о просрочке поступают в КИ. Таким образом через некоторое время КИ может быть безнадежно испорчена", — поясняет эксперт.
Но бороться с этим, как уверяет Гусятников, возможно.
В первую очередь надо выяснить, в каких бюро находится ваша кредитная история. Это можно сделать через Госуслуги. Там дадут полный список всех учреждений, где находятся данные о вас. Необходимо изучить все сведения, которые находятся в каждом бюро. Затем можно написать в каждое из мест, объяснить ситуацию и попросить удалить данные.
Где-то вам пойдут навстречу и удалят данные о займах, которые вы не брали, где-то могут и отказать.
"В этом случае — единственный вариант — обращаться в суд. Таким образом, во-первых, вы можете избавиться от кредита, который не брали, во-вторых, получите документы, которые можно будет предъявить бюро кредитных историй для того, чтобы они удалили записи", — объясняет юрист.
Если кредитная история испорчена по ошибке, действовать следует таким же образом. Прежде всего, стоит связаться с бюро, объяснить ситуацию и спросить, какие подтверждающие документы нужны от вас, чтобы исправить ошибку.
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