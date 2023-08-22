МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Европа досрочно заполнила свои ПХГ на 90 процентов — согласно обновленной концепции газовой безопасности, этой отметки страны региона должны достичь к ноябрю. Однако газовое равновесие остается призрачным — теперь оно целиком зависит от рынка СПГ, который весьма нестабилен. Но самое неприятное то, что энергокризис в ЕС до конца не завершился, а его последствия еще предстоит прочувствовать. Они рискуют: главная нефтяная держава мира избавляется от госдолга США

Погода рулит газом

Если говорить о том, что помогло европейцам накопить изрядное количество газа, то на первое место можно поставить теплую зиму 2022-2023 годов. В большинстве стран региона температур ниже нуля зафиксировано не было, а в Берлине под Новый год столбик термометра держался на +15. После фактического отказа от российского газа страны по мере необходимости покупали СПГ, который был сравнительно дешев на фоне низкого спроса в Азии. На максимуме работали и трубопроводные маршруты поставок из Норвегии. Таким образом, к концу отопительного сезона регион подошел с непривычно высокими запасами, а цены в апреле были ниже 300 долларов за тысячу кубов.

С апреля по текущий момент компании продолжали старательно скупать газ, при этом цены сохранялись на относительно низком уровне. Превышение отметки в 400 долларов за тысячу кубов случилось лишь в начале августа. "Все понимают — накопленное при случае можно будет продать зимой гораздо дороже, это хороший бизнес", — рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Сейчас газ начал дорожать по ряду причин. Прежде всего, из-за жары выросла потребность в электроэнергии для кондиционеров. Выработка ветряной энергии в жару нестабильна, если она снижается, растет потребность в угле и газе. Плюс добавляется конкуренция между рынками: Китай и другие страны Азии наконец восстанавливаются после ковидных ограничений и наращивают спрос на СПГ.

Негативные новости тоже создают подходящий фон.

Так, в сентябре все ждут забастовку работников СПГ-предприятий в Австралии. Прямых поставок из этой страны в ЕС практически нет. Зато австралийцы — одни из главных поставщиков в Азии. Если не будет хотя бы части австралийского газа, Китай, Япония, Южная Корея начнут перетягивать газ с европейского рынка, пояснил замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Важная информация пришла из Западного полушария. Из-за засухи Панамский канал значительно обмелел и теперь не пропускает большие и тяжелые корабли. С обеих его сторон простаивают танкеры, которые рискуют застрять, и это, в том числе, перевозчики СПГ. Это опять-таки плохо сказывается на поставках.

Цены могут измениться

Итак, газовые резервуары наполнены под завязку, но не у всех одинаково. Германия — главный европейский потребитель — уже превысила целевой ориентир в 90 процентов, а вот у Латвии запасы в хранилищах на данный момент всего 77 процентов. Однако в большей или меньшей степени европейцы к зиме готовы. Конечно, наполненность газохранилищ свыше упомянутой отметки не гарантирует защиту от аномальных холодов, если они произойдут в предстоящий отопительный сезон. У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

"Более того, если перерасход топлива будет существенным, компенсировать его с помощью газа из РФ уже не получится. Между тем при относительно мягкой зиме европейские потребители не будут испытывать недостатка топлива, хотя цены на поставки СПГ, скорее всего, существенно возрастут", — прогнозирует ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Плюс к этому всегда есть место для форс-мажорных факторов — перебои с поставками из ключевых регионов или резко возросший спрос импортеров могут кардинально изменить картину. Тогда цены резко взлетят или рынок вовсе столкнется с дефицитом. В результате действия непреодолимой силы стоимость газа легко может превысить 3 тысячи долларов за тысячу кубов — именно такие максимумы мы наблюдали летом прошлого года, а ведь это вовсе не был высокий сезон.

Но и прогнозируемые риски могут создать кратковременные перебои с наполняемостью газохранилищ в основных регионах потребления. Соответственно, азиатские закупки будут конкурировать с европейскими. Критичной ситуацию не назовешь, но остается вопрос цены, что мы и наблюдаем сегодня в Европе, продолжает Кочетков.

Призрак энергокризиса

Именно ценовой вопрос может стать для европейской экономики решающим — если не в эту зиму, так в ближайшие годы. Отказавшись от российского газа, Европа потеряла надежного и стабильного поставщика, отношения с которым определялись долгосрочными контрактами, не привязанным к конъюнктуре на рынке СПГ. Новых надежных поставщиков за это время найти не удалось, да и дополнительных гарантированных объемов газа в мире не появилось. Выключат Европу: санкции вынудят Россию завершить то, что не сделали в СССР

В результате любое ЧП, хотя бы новости о забастовке в Австралии, способно вызвать нерегулируемые ценовые скачки. Рынок СПГ непредсказуем, вдобавок на нем Европе приходится конкурировать с Азией, которая в любой момент может выкатить более привлекательное предложение. И тогда танкеры прямо посреди океана развернутся и поплывут в другую сторону — такое уже случалось.

"Новых объёмов на европейском рынке не появилось. Как и новых поставщиков. Энергобезопасность региона находится на самом низком уровне за всю новейшую историю", — констатирует Фролов.

Даже если экономика восстановится, найти газ по приемлемым ценам уже не получится. А дорогой газ всегда больно бьет по конкуренции. Собственно, низкий спрос — оборотная сторона высокой заполненности ПХГ: энергоресурс просто никому не нужен. Ни российский, ни какой-либо еще. В Европе уже сейчас потребление сократилось до минимума объема с 2013 года. В прошлом году показатель упал на 55-60 миллиардов кубов, а в 2023 году, по прогнозам МЭА, он снизится ещё на 7 процентов. Таким образом, за два года Европа сократила ежегодное потребление природного газа более чем на 100 миллиардов кубометров — то есть, примерно на четверть. А это и обанкротившиеся предприятия, и выведенный за пределы региона в более благоприятные районы бизнес, и рост числа безработных, претендующих на соцпособия.

То есть, говорить о завершении энергокризиса пока очень рано. Даже если считать, что его острая фаза миновала, последствия сохранятся в европейской экономике на долгие годы. Поэтому победные реляции европейских политиков о снижении зависимости от России — это лишь одна сторона медали. На другой стороне — сокращение промышленных возможностей и потеря конкурентных преимуществ в виде стабильных и относительно дешевых российских поставок природного газа.