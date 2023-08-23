МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Опознать слежку через камеру смартфона поможет наблюдение за основными параметрами устройства, которые подтвердят или опровергнут опасения. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Россиянам объяснили, почему не стоит включать смартфон отпечатком пальцев

Так, о постоянном использовании камеры сообщит быстрая разрядка аккумулятора. Правда, это может означать и то, что он уже старый и его пора заменить, либо он быстро разряжается, потому что пользователь потребляет много видеоконтента.

"Только отбросив наиболее распространенные причины быстрой разрядки батареи, можно предполагать и другие версии, в том числе повышенную активность камеры", — разъясняет специалист.

Если подозрения о причине быстрой разрядки пали все же на видеокамеру телефона, можно поискать подтверждение этому в настройках.

В разделе "Настройки" эксперт советует выбрать пункт "Аккумулятор" или "Батарея" в зависимости от модели и посмотреть, какие приложения активнее всего расходуют энергию. "Если камера будет в лидерах среди приложений по энергопотреблению, то стоит изучить этот вопрос серьезнее — опасения о слежке могут в итоге подтвердиться", — предупреждает Закарян.

Также в настройках телефона нужно запретить большинству приложений доступ к камере. Оставить его можно лишь тем, кому это необходимо для работы.

Еще один индикатор активности мошенников в вашем смартфоне — это увеличенный расход интернет-трафика. "Резкий рост потребления интернета при условии, что пользователь не менял свои стандартные привычки и поведение в интернете, может говорить о несанкционированной внешней активности", — говорит специалист.

Мошенники могут таким образом получать личную информацию пользователя, включая данные из видеокамеры.

Бдительность в интернете и опасения за персональные данные, безусловно, оправданы. "Но что касается слежки через камеру смартфона, нужно помнить, что это явление пока не очень распространено, особенно в отношении рядовых граждан", — заключил Закарян.