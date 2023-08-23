Разработчик Закарян: о слежке через камеру говорит быстрая разрядка смартфона
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Опознать слежку через камеру смартфона поможет наблюдение за основными параметрами устройства, которые подтвердят или опровергнут опасения. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
Так, о постоянном использовании камеры сообщит быстрая разрядка аккумулятора. Правда, это может означать и то, что он уже старый и его пора заменить, либо он быстро разряжается, потому что пользователь потребляет много видеоконтента.
"Только отбросив наиболее распространенные причины быстрой разрядки батареи, можно предполагать и другие версии, в том числе повышенную активность камеры", — разъясняет специалист.
Если подозрения о причине быстрой разрядки пали все же на видеокамеру телефона, можно поискать подтверждение этому в настройках.
В разделе "Настройки" эксперт советует выбрать пункт "Аккумулятор" или "Батарея" в зависимости от модели и посмотреть, какие приложения активнее всего расходуют энергию. "Если камера будет в лидерах среди приложений по энергопотреблению, то стоит изучить этот вопрос серьезнее — опасения о слежке могут в итоге подтвердиться", — предупреждает Закарян.
Также в настройках телефона нужно запретить большинству приложений доступ к камере. Оставить его можно лишь тем, кому это необходимо для работы.
Еще один индикатор активности мошенников в вашем смартфоне — это увеличенный расход интернет-трафика. "Резкий рост потребления интернета при условии, что пользователь не менял свои стандартные привычки и поведение в интернете, может говорить о несанкционированной внешней активности", — говорит специалист.
Мошенники могут таким образом получать личную информацию пользователя, включая данные из видеокамеры.
Бдительность в интернете и опасения за персональные данные, безусловно, оправданы. "Но что касается слежки через камеру смартфона, нужно помнить, что это явление пока не очень распространено, особенно в отношении рядовых граждан", — заключил Закарян.
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