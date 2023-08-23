МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ, Наталья Дембинская. В финансовом секторе КНР нарастают проблемы. Девелоперы обросли долгами, системно значимый застройщик Evergrande Group в шаге от банкротства, а один из крупнейших теневых банков Zhongzhi Enterprise Group с активами 1 триллион юаней столкнулся с кризисом ликвидности. Наблюдатели опасаются, что в теневом банковском секторе КНР зреет волна дефолтов, что подорвет всю финансовую систему. Запустят ли китайцы новый кризис и выйдет ли ударная волна за пределы китайской экономики, выяснял "Прайм". "Ваш газ не нужен": энергокризис перемалывает Европу

Проблемный гигант

Известие о том, что один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande обратился в суд Нью-Йорка c заявлением о защите от банкротства всколыхнуло рынки. В самой компании поспешили это опровергнуть: речь идет о процессе реструктуризации офшорного долга. Однако в положительный исход не верят: осенью 2021-го гигант с долговыми обязательствами на 300 миллиардов долларов не сумел рассчитаться с долгами и оказался на пороге дефолта. Тогда его называли "вторым Lehman Brothers" и предрекали крах, который аукнется всей мировой экономике.

От того, как сложится судьба Evergrande, будет зависеть состояние всей финансовой системы Китая. Проблемы застройщика и крупнейшая реструктуризация за всю историю страны могут ударить по индустрии объемом 60 триллионов долларов.

Дело не только в Evergrande. На неделе акции другого крупнейшего китайского девелопера — Country Garden Holdings — обвалились на 30 процентов после отчета о масштабных убытках, понесенных в первом полугодии.

Теневой банкинг

Долговой кризис в строительной отрасли давит на теневой банковский сектор Китая. Строительный бум, за счет которого он успешно обогащался долгие годы, сходит на нет. Девелоперы накопили огромные долги.

"Застройщики вкупе с другими теневыми финансовыми структурами перестали управлять рисками заемщиков. Как только в экономике наметились проблемы, сразу начал нарастать объем задержек с платежами и полное банкротство заемщиков. Естественно, что кассовый разрыв немедленно образовался у строительных компаний. Вслед за ними появились проблемы в теневой банковской системе, где застройщики могли размещать свои долговые обязательства с большими допущениями риска, но также и под более высокие проценты", — указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик Управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".

Теневой банкинг, на который, по некоторым оценкам, приходится до 40 процентов объема кредитования — серьезная угроза для стабильности китайской финансовой системы.

Еще в рамках стратегической программы "Сделано в Китае — 2025" Пекин массово приобретал западные компании, получая доступ к новейшим технологиям. Для этого активно занимали деньги. Набирать кредиты позволили те же теневые банки. Распробовали. Китай готов платить за российскую нефть вдвое дороже

В результате с 2012-го китайский кредитный рынок пережил трансформацию: доминировать стали теневые банки, особенно так называемые услуги управления активами и доверительные займы. Эти механизмы кредитования предлагают вкладчикам высокую доходность, но с куда большими рисками.

Еще пару лет назад теневой сектор оценивали в семь триллионов долларов. Сейчас — почти в 15 триллионов. Как предупреждали и МФВ, и Всемирный банк, крах этого сектора способен запустить новый кризис.

В августе 2023-го один из крупнейших теневых банков Zhongzhi Enterprise Group с активами 1 трлн юаней, столкнулся с кризисом ликвидности. Наблюдатели не исключают: цепная реакция не за горами.

Что дальше

Экономике Китая, ситуация в которой оказалась хуже даже самых осторожных прогнозов, это не сулит ничего хорошего. Кризис пока нельзя назвать полномасштабным, но все будет зависеть от способности властей КНР им управлять.

Так, например, спасать строительный сектор можно за счет "вертолетных" денег — банального вливания средств со стороны государства в проблемные компании.

"Однако китайские власти всячески демонстрируют свое нежелание следовать по пути, который является первым выбором для регуляторов США и Европы. При этом данный вариант никоим образом не решает вопрос теневой банковской системы", — подчеркивает Кочетков.

По мнению аналитика, будет выбран иной путь — вывод теневых структур на уровень функционирования обычных банков с частичной реструктуризацией и банкротствами. Кроме того, крупнейшим банкам КНР периодически поручают дофинансировать, или рефинансировать незавершенные проекты застройщиков. При таком методе финансовые потери будут неизбежными, но бизнес компаний сохранится, отмечает эксперт. Слаб здоровьем: Китай опять подкладывает всем свинью

Четкого плана по наведению порядка в теневой банковской сфере и сфере строительства пока не озвучили. Народный Банк Китая скромно снижает ставки.

"Слабая макростатистика и действия монетарных властей по смягчению политики очевидно намекают на проблемы. Экономика КНР очень большая и в значительной степени закрыта для внешнего наблюдателя.

"Сложно сказать как именно и когда кризис проявится. Но если это произойдет — весь мир ждут серьезные потрясения, особенно сырьевые рынки. К примеру, Китай потребляет около 16 процентов добываемой во всем мире нефти, и эффект сокращения потребления будет как минимум напоминать события 2020 или 2014 года", — заключил Тимур Нигматуллин, инвестиционный консультант ФГ "Финам".