МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ, Роман Серов. БРИКС все крепче встает на ноги и становится привлекательным альянсом для большинства стран, а по объему ВВП уже "поджимает" G7. Не за горами утрата долларом статуса главной резервной валюты. Что идет на смену прежнему миропорядку и как будет на это реагировать Запад — в материале "Прайм". В Китае разоблачили самую дорогую и грязную авантюру США

Решения, принятые на саммите БРИКС в ЮАР, смело можно назвать историческими. Это и официальное приглашение для новых шести участников — Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии. Условия для их приема уже согласованы, они присоединятся к объединению в 2024 году. Это и важный шаг к созданию единой расчетной единицы, которая может стать полноценной альтернативой доллару.

Это, наконец, принятие по итогам саммита эпохальной Йоханнесбургской декларации, в которой выражается приверженность к использованию нацвалют во взаимной торговле и озабоченность односторонними мерами Запада, негативно влияющими на развивающиеся страны.

Рассказавший об итогах встречи президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что БРИКС открыла новую главу в свой истории. Между участниками много различий, но они лишь способствуют укреплению борьбы за новый мировой порядок, не предполагающий какого-либо одностороннего диктата. Саммит стал поворотным моментом для слабо сплоченной коалиции незападных стран и вывел ее на качественно новый уровень. У обновленного БРИКС появилась и свежая цель — не только укрепить сотрудничество, но и создать эффективный противовес западному влиянию.

Что еще показал саммит? Прежде всего, то, что альянс БРИКС стал действительно мощной силой, с которой приходится считаться. После принятия новых государств его совокупный ВВП составит 37 процентов от мирового. А уже через пять лет доля объединения достигнет почти 39 процентов против 28 процентов у "большой семерки". На пять стран БРИКС приходится более 40 процентов населения мира и порядка 1/5 мировой торговли. О намерениях вступить в БРИКС заявили более 40 стран, а 23 из них подали официальные заявки на вступление. Объединение намерено разрастаться и дальше, охватив ряд стран глобального Юга с упором на Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток.

"Концепция многополярности привлекательна для многих. Об этом наглядно свидетельствует то, что присоединиться к организации желают десятки стран. В этом свете важно то, что страны-участницы достигли согласия относительно принципов и процедур принятия новых членов", — комментирует первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.

Плюсы БРИКС очевидны: это и расширение взаимной торговли, и выход на новые рынки, и отказ от привязки к нефтедоллару. Поэтому снятие ограничений, в том числе путем создания и расширения зон свободной торговли остается интересной идеей. Однако для ее воплощения важно развивать альтернативные механизмы расчетов и привлечения финансирования. Такой альтернативой способен выступить банк БРИКС.

Вместо доллара

Одной из его задач станет использование национальных валют в расчетах между участниками — это и будет настоящим залогом многополярности. Лидеры БРИКС считают, что момент для использования местных валют и альтернативных платежных систем настал, и делают для реализации этого все возможное. В условиях угрозы вторичных санкций сохранение монополии "семерки" на проведение международных транзакций является угрозой. И это лишь ускоряет процессы дедолларизации в мире.

Конечно, предстоит долгий и непростой путь. Сейчас ни одна из валют стран БРИКС не претендует на звание международной. По состоянию на июль 2023 года лидером среди них является юань, при этом его доля в мировых резервах составляет меньше 3 процентов, что обеспечивает пятое место среди валют мира. С другой стороны, совокупно страны БРИКС уже обгоняют страны G7 по доле в мировом ВВП. Так что создание единой монетарной системы теоретически возможно.

Уже сейчас операции в национальных валютах стран БРИКС растут. По данным Банка России, за 2022 год процент юаня в экспортных расчетах России вырос с 0,5 до 16 процентов, а использование рубля — с 12 до 34 процентов. Банк БРИКС в своих стратегических планах на 2026 года поставил задачу увеличить процент финансирования в национальных валютах стран союза до 30 процентов.

Очевидно, вначале появятся переходные инструменты вроде упомянутой единой расчетной единицы. Как вариант, она будет использоваться в качестве инвестиционного инструмента (по аналогии со специальными правами заимствования МВФ), но для проведения оплат необходимо создавать Центральный банк — а здесь возникает много вопросов, рассуждает старший преподаватель департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Поэтому использование нацвалют при расчетах, развитие собственных систем передачи финансовых сообщений и углубление их использования — наиболее эффективный инструмент. Вам и не снилось: куда теперь может улететь курс рубля

Еще один инструмент — создание цифровых валют и использование их в перспективе для международных расчетов. В этом контексте немаловажна роль стран-экспортеров энергоносителей (России, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ) — если они будут продавать нефть за национальные или цифровые валюты, роль нефтедоллара снизится.

Это станет еще одним фактором в пользу трансформации мировой финансовой системы в сторону биполярной структуры, когда часть платежей — будет совершаться в долларах США, а часть — в юанях или других альтернативных валютах.

Одно из главных достоинств кредитов в валютах БРИКС — их независимость от стоимости глобальных валют (доллара, евро и т.д.). При этом, однако, присутствуют риски обесценивания нацвалют, отмечает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. По ее словам, для запуска единой валюты объединения в первую очередь необходимо сформировать инфраструктуру для расчетов в ней, где будет единый оператор, по аналогии с Еврозоной и Eurosystem.

Нужно отметить, что процесс внедрения единой валюты в Европе длился долго: с 1999 по 2003 год только вводили в обращение единую валюту, фактически ее внедрение завершилось примерно в 2009 году.

"При этом объединена была монетарная система, а фискальная — нет, что породило проблемы с разными фискальными юрисдикциями. Это также риск для стран БРИКС. Дополнительные трудности будет создавать географическая разрозненность стран-участниц", — считает она.

А что же Запад?

Официально на Западе утверждают, что никакого влияния на мир решения саммита БРИКС не оказывают, а США отказываются считать объединение своим геополитическим конкурентом. Это свидетельствует о том, что Вашингтон не желает признавать ни нарастающую утрату своей гегемонии, ни становление новой геополитической реальности. Между тем, именно БРИКС с его концепцией многополярности и равного партнерства становится для многих стран привлекательнее западного мира, где первую скрипку играют США, а остальные вынуждены поддакивать.

Цели выступить против Запада у БРИКС нет, однако его укрепление и расширение должно заставить задуматься о реформах сложившихся институтов послевоенного мира — Совбеза ООН и Бреттон-Вудской системы, уверен генсек ООН Антониу Гутерреш. Они должны отражать реалии современной экономики, а не вчерашний мир, когда многие африканские страны еще были колониями, пояснил он. Без русских – сдаются. Европа начала жалеть об утраченных рублях

Но меняться Запад не готов. По словам Копейкина, США до сих пор злоупотребляют своими преимуществами, вытекающими из доминирования доллара в глобальной торговле и финансовых потоках. Снижение существующей зависимости — задача непростая, ее решение потребует долгосрочных усилий. Чтобы было понятнее — роль британского фунта в глобальной торговле, который уступил свою роль доллару к середине ХХ века, до сих пор заметно выше, чем значимость британской экономики для мира.

Учитывая, что на США сейчас приходится более 20 процентов мирового ВВП вероятно, что доля доллара в международных расчетах и резервах центральных банков еще долго будет заметно выше этого уровня. Однако создание альтернативной, независимой от США и ЕС, расчетной инфраструктуры вызывает интерес не только у стран-членов БРИКС и потенциальных желающих присоединиться. Механизм общей расчетной единицы, конечно, не заменит в одночасье доллар, евро, и другие валюты. Но создаст альтернативу для всех участников мировой торговли.

Очевидно, дробление мира на несколько регионов продолжится, и значимость этого процесса усилится. Сегодня страны-члены БРИКС за счет интеграционных инициатив формируют экономический и геополитический противовес "Группе семи", считает Бондаренко. Что в этой ситуации предпримет Запад — продолжит упорствовать в идее своего главенства и права указывать всему миру, как жить или пойдет навстречу, проведя необходимые реформы — покажет время.