МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Улететь в ближайшие недели, не тратя на путешествие целое состояние, можно в Таиланд, ОАЭ, Ливан и даже Мальдивы. Об этом агентству "Прайм" рассказывает доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев. Россияне диктуют Турции цены на отдых. Но не могут себе его позволить

В то время, как Турция и Египет значительно подорожали из-за роста стоимости услуг и ослабления рубля, туры в Таиланд подешевели на 30 процентов. Cамая дешевая путевка на двоих на 11 ночей в отель три звезды с завтраками с вылетом в августе обойдется в 109 тысяч рублей.

Речь, по словам эксперта, идет о горящих турах. К тому же зимой из-за более комфортной погоды в Таиланд приезжает больше туристов, чем летом. С покупкой туров Гареев советует поторопиться — с ноября цены на них снова вырастут.

Помимо Таиланда отмечается и снижение стоимости путешествий на Мальдивы. Сейчас они стоят на 30 процентов меньше, чем прошлой зимой. Так, недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле, включая завтрак и перелет, будет стоить от 250 тысяч рублей. Снижение тарифов наблюдается с 1 мая до 30 октября.

"Стоимость турецких курортов с проживанием в отелях высокой категории этим летом начиналась от 120-150 тысяч на двоих, так что стоимость путевки на такой экзотичный курорт, как Мальдивы, уже не кажется слишком высокой", — отмечает специалист.

Еще одна страна, которая удивит невысокой стоимостью путевки, — это Ливан. "Ещё недавно позволить себе поездку в Ливан могли только очень состоятельные люди. Но после резкого обвала национальной валюты туры на местные курорты сильно подешевели", — поясняет Гареев.

Сегодня стоимость недельной путевки в эту страну на двоих начинается от 180 тысяч рублей.

Также в топе стран, куда сегодня лететь на отдых значительно выгоднее, чем в Египет или Турцию — Объединенные Арабские Эмираты. В сентябре-октябре стоимость путевки на двоих обойдется россиянам от 90 тысяч рублей. Правда, в начале осени там еще достаточно жарко — днем температура устойчиво держится в районе отметки 40 градусов по Цельсию.