МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Забастовки производителей СПГ в Австралии еще не было, но одна лишь мысль о ней разогнала цены на газ в Европе на десятки процентов. Что будет, если профсоюзы все же выйдут на стачку и чем это чревато для европейского газового рынка — в материале "Прайм". "Ваш газ не нужен": энергокризис перемалывает Европу

О том, что австралийские профсоюзы в начале сентября хотят провести забастовки на морских газовых платформах Woodside Energy Group, говорят уже довольно давно. Австралийский фактор стал одним из драйверов подорожания газа в августе. По последним данным, компания предварительно договорилась с профсоюзами об улучшении оплаты и условий труда, но предотвратит ли это забастовку и перебои с поставками СПГ — пока неясно.

После ввода в действие новых заводов по производству СПГ Австралия уверенно заняла первое место по экспорту сжиженного газа в мире. Ее традиционные клиенты — Китай, Япония и Южная Корея, поставки в которые составляли около 90 процентов от всего австралийского экспорта СПГ, напоминает профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Однако с 2022 года география начала резко расширяться. Если до начала СВО на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 72 процента от всех поставок СПГ в мире, то позже присоединилась Европа, отказавшаяся от трубопроводных поставок из России. "А это означает, что переключение Европы с трубопроводного газа на сжиженный перегрело рынок СПГ и создало конкуренцию не среди производителей, а среди потребителей сжиженного газа", — отмечает Сорокина.

Азия отреагировала на это наращиванием темпов закупок — стремясь обойти европейских конкурентов, она ускорила их уже в первой половине 2023 года. Европейским странам не удается интенсифицировать процесс. Причина в том, что существующие мощности по приему СПГ задействованы по полной, а новые регазификационные терминалы СПГ еще строятся. "Только русские": газовый план Европы трещит по швам

"Риск снижения поставок СПГ Австралией в связи с потенциальными забастовками рабочих обостряет конкуренцию за ресурсы, особенно с учетом того, что до начала холодов в Европе осталось около двух месяцев", — указывает экономист.

Если крупнейшие потребители австралийского газа получат "от ворот поворот" из-за забастовки, они включатся в борьбу за ресурсы, переориентировав закупки в сторону Катара и США. И если Индия и Китай уже переключились на российский газ, то принципиальной Европе придется покупать СПГ у американцев. А он как раз "удивительно кстати" подорожал, замечает Сорокина. Поневоле задумаешься — а не подстроили ли австралийцы, являющиеся одним из основных союзников США в Азии, всю эту суматоху с забастовкой, чтобы дать американцам немного подзаработать?

Без паники

Конечно, катастрофы не произойдет — рынок СПГ за последние годы стал достаточно гибким и разнообразным. Но проблемы в одном экономическом регионе неминуемо начинают отражаться на других, объясняет ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Потенциальная забастовка на газовых предприятиях Woodside может сократить доступность СПГ в Азии, что приведёт к росту локальных цен и переориентации европейских поставок на азиатский рынок.

Вслед за этим также начнут расти цены на газ в Европе, что и наблюдается в последние две недели, хотя по факту сокращения поставок СПГ из Австралии еще нет. У Европы паническая атака: энергокризис вернулся, российский газ - нет

"Тем не менее, в случае забастовки профсоюзов Woodside производство вряд ли сократится на значимую величину. Поэтому реального дефицита поставок в ближайшее время не будет. Другое дело, если бы это событие произошло в зимний период, а на рынке присутствовал бы реальный дефицит", — рассуждает аналитик.

Соответственно, пока потенциал роста цен на газ сохраняется, но вряд ли он является значимым.

Раздвоение еврорынка

Зато европейскому рынку угрожает другая опасность — "раздвоение". "С одной стороны, запасы газа в ПХГ превышают 91 процент, спрос остается подавленным, что создает условия для сохранения низких цен, особенно в краткосрочной перспективе. С другой стороны, рост потребления газа в Азии, обмеление Панамского канала и возможные забастовки на СПГ-заводах в Австралии создают риски для роста цен осенью и зимой, особенно если зима в Европе будет холоднее прошлой", — говорит руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Впрочем, возможно, что проблемы преувеличены — Woodside Energy все же придет к соглашению с профсоюзами и не допустит забастовки, а спрос в Азии может оказаться переоцененным из-за высокого предложения угля в КНР.

Но все же риски для Евросоюза, по мнению эксперта, остаются высокими, особенно если выработка атомных, ветровых и солнечных электростанций окажется ниже ожиданий. Если это произойдет в разгар зимы, мы можем вновь вернуться к ценовым максимумам 2022 года — тогда газ стоил почти в 10 раз дороже, чем сейчас.