МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября вступит в силу новый закон, регулирующий рынок производства и продажи табака. В первую очередь он направлен на борьбу с контрафактом, которого на рынке до сих пор немало, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Путин ввел уголовную ответственность за незаконный оборот табака

Согласно закону создается система мониторинга, в которой должны регистрироваться производители, импортеры, поставщики табачной продукции и сырья для ее производства. Это станет своеобразным пропуском на рынок.

"Без регистрации в системе мониторинга торговец будет являться нелегалом", — указал юрист.

Кроме того, производители табачной продукции должны будут пройти госрегистрацию оборудования, используемого для производства, которое должно принадлежать им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.

"Как и заведено сейчас, производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции будут осуществляться только с нанесенными на такую продукцию средствами идентификации (маркировкой). Все, что без нее, подлежит изъятию и уничтожению", — говорит эксперт.

При этом сведения о нанесенной маркировке передаются производителем в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ).

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Вводится лицензирование следующих видов деятельности в сфере производства табака:



производство, а также связанные с производством хранение и поставка произведенной табачной и никотиносодержащей продукции;

ввод в оборот при ввозе в РФ и вывод из оборота при вывозе из РФ табачной продукции и никотинсодержащей продукции;

ввод в оборот и вывод из оборота сырья и никотинового сырья;

производство сигар, а также связанные с производством хранение и поставка произведенных сигар;

закупка табачной продукции и никотинсодержащей продукции для реализации такой продукции в качестве товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

на ввод в оборот и оборот немаркированной табачной продукции;

на производство и оборот никотинового сырья без представления сведений о нем в информационную систему мониторинга;

на розничную продажу сырья и никотинового сырья;

на производство табачной продукции из сырья, сведения о котором отсутствуют в информационной системе мониторинга;

на розничную продажу табачных изделий и никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке;

на производство и оборот табачных изделий без соответствующей лицензии;

на продажу никотинового сырья лицам, не имеющим лицензии на производство и оборот табачной продукции;

на закупку или поставку табачной продукции лицом, не зарегистрированным в информационной системе мониторинга;

на закупку на территории РФ табачной и никотинсодержащей продукции у лица, не зарегистрированного в информационной системе мониторинга;

на перемещение (транспортировку) по территории РФ физлицами немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе из стран ЕАЭС.

Также закон

В целом закон ужесточает требования к производителям и торговцам табаком, вводит дополнительное регулирование и выстраивает барьеры. Данные меры должны быть понятны и выгодны добросовестным участникам рынка, теряющим значительную часть своих доходов из-за недобросовестной конкуренции в лице нелегальных производителей, посредников и розничных реализаторов контрафакта.

"Должны выиграть и потребители: закон призван защитить курильщиков от крайне вредной, но дешевой продукции, которую могут изготавливать в соседнем подвале", — заключил Соловьев.