МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Курс рубля снова продолжает снижаться к основным валютам. В среду утром доллар торговался дороже 96 рублей, а евро пытался закрепиться выше отметки в 104 рубля. Повторится ли недавняя ситуация с долларом по 100 или у власти припрятаны секретные инструменты для удержания курса в психологически приемлемом коридоре? Они что-то знают: почему банки начали бояться валюты

Ползучее, но неуклонное

В последние дни укрепление доллара — "ползучее", в отличие от первой половины августа, но неуклонное, замечает финансовый аналитик Марк Гойхман.

Тревожно, что это укрепление шло и в разгар налогового периода в третьей декаде месяца, когда повышаются продажи валюты экспортерами для рублевых платежей в бюджет, и несмотря на нефтяные цены, взлетевшие с 23 по 30 августа 82 до 85 долларов за баррель Brent.

По словам финансиста, проблема в том, что факторы ослабления рубля сильнее, и они продолжают действовать. Прежде всего, это относительное уменьшение поступлений валюты от экспорта и повышение в них доли малоконвертируемых валют. Во вторую очередь роль играет увеличение потребности в твердых валютах и их отток из-за роста импорта и вывода валюты из страны. Сохраняются неопределенность и риски в геополитике. Рост дефицита бюджета также требует ослабления нацвалюты — в этом случае поступления от экспорта в рублях выше.

Однако значительное и быстрое ослабление валюты к рубежам 100 рублей за доллар в середине августа вызвало резкую реакцию неприятия на всех уровнях, экстренные действия ЦБ и правительства.

"Поэтому можно предполагать, что в ближайшее время власти постараются не допустить нового пробития этой психологической отметки и станут принимать ограничительные меры в случае таких рисков", — говорит Гойхман.

Это могут быть договоренности с экспортерами о более значительной продаже валютной выручки и дальнейший рост ключевой ставки при необходимости, а также препятствия в выводе валюты за рубеж. В качестве "отложенного эффекта" на рубле все еще могут позитивно сказаться постепенное увеличение цен углеводородов и действие повышенной ставки ЦБ.

Исходя из вышесказанного, на ближайшие недели курс доллара сохранится в диапазоне 92-99 рублей, если не появятся новые форс-мажорные факторы. Но до конца года эксперт не исключает дальнейшего ослабления рубля и повторного достижения недавних рубежей в 100-101 рублей за доллар.

Выйти на поединок

Новое планомерное движение рубля к отметке 100 в паре с долларом должно, конечно, привлечь внимание регулятора, а также вызвать иные меры по снижению курса, если он подойдет вплотную к этой отметке, убежден начальник Управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров.

"Несмотря на то, что это проблема скорее психологическая и не настолько уж принципиальная, допускать свободное закрепление курса выше 100 в разгар выборного сезона — не очень хорошо", — говорит он.

Но главное — это то, что очень трудно бороться с инфляцией, если курс волатильный и имеет тренд на довольно быструю девальвацию.

Аналитик напоминает, что Минфину еще нужно привлекать новые заимствования через размещение ОФЗ и платить купоны по уже размещенным, привязанным к ставке денежного рынка, которая "хорошо коррелирует с ключевой". Вам и не снилось: куда теперь может улететь курс рубля

Так что бороться с устойчивой девальвацией, по мнению Александрова, будут. И спектр работы широкий — от повышения ставки и скрытых интервенций до перевода акцента на курс в парах с гонконгским долларом, юанем или дирхамом — там цифры "гораздо меньше и еще нет привычных знаковых уровней".

Где тонко, там и рвется



Текущая динамка денежного рынка больше напоминает консолидацию. При этом в сентябре больше шансов увидеть доллар ближе к 90, чем к 100, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Судя по всему, договоренности властей с крупными экспортерами о продаже дополнительных объемов валютной выручки выполняются, что позволяет стабилизировать курс вблизи текущих уровней", — пояснил он.

К тому же осенью заработает монетарный фактор — спрос на импорт и, соответственно, на инвалюты начнет охлаждаться подорожавшим кредитованием. Кроме того, в усиление позиций рубля могут транслироваться стабилизировавшиеся в августе цены на нефть и улучшение бюджетных параметров.

Еще один позитивный момент для рубля в начале осени — завершение сезона отпусков. Это значит, что желающих купить валюту для путешествий будет все меньше. Испугались всерьез. Банк России спешит на помощь рублю

Бахтин также напомнил, что при развитии девальвационного импульса в арсенале финансовых властей остаются дальнейшее повышение ставки, возвращение норм обязательной продажи валютной выручки для экспортеров, ограничения на отток капитала.

На руку рублю

Но даже если в ближайшие недели доллар все же вернется к 100 рублям, в ближайшее время ситуация выправится, считает руководитель аналитического департамента AMarket Артем Деев.

Этому будут способствовать рост цен на нефть и сужение дисконта Urals к Brent, увеличение продажи валюты и номинальное повышение экспорта и снижение импорта. Уменьшение объема спекулятивных сделок в связи с планируемым ужесточением регулирования также будет на руку нашей нацвалюте.

"И, наконец, правительство ищет способы вернуть "зависшие" рупии. Если им это удастся, улучшение ситуации наступит даже быстрее", — резюмировал аналитик.