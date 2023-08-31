МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Устройства, работающие со сверхсекретной информацией, обычно не подключены к интернету. Но нахождение в режиме офлайн все равно не гарантирует полную безопасность гаджетов, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Россиянам объяснили, почему не стоит включать смартфон отпечатком пальцев

По его словам, большинство вредоносного программного обеспечения может работать без подключения к глобальной паутине вплоть до серьезных обновлений или изменений в операционной системе телефона или компьютера.

"Вирусы способны компрометировать устройство неделями до того момента, когда вы выйдите в мировую сеть. В этот момент вся накопленная информация "улетает" на внешние серверы. К ней могут относиться записи голосов, изображения, сохраненные в ленте гаджета, история ваших передвижений на основании метрики навигатора и встроенного гироскопа", — отмечает эксперт.

В ряде случаев преступники следят за жертвами, вообще не прибегая к сотовой передаче данных. Есть ряд технологий, позволяющих считывать, что вы печатаете на клавиатуре или экране телефона.

"Высокочувствительные сенсоры или же лазерные сканеры устанавливаются рядом с рабочим местом и анализируют микровибрации, оставляемые на клавиатуре руками. Причём первым даже не требуется прямая видимость устройства. И это не сюжет фантастического фильма, а вполне реальные технологии, используемые в промышленном шпионаже", — объясняет Мясоедов.

В целом точность может быть невелика, но общую суть текста они передают достаточно точно.

К более сложным технологиям, по словам специалиста, относится анализ электромагнитных колебаний, так называемый анализатор электромагнитного следа. Но обычно для него требуется, чтобы гаджет был подключен к зарядному устройству.

Есть и более продвинутые методы шпионажа за нашими персональными устройствами, но они массово не применяются и соответственно не несут больших рисков.

Для обеспечения личной безопасности эксперт советует не впадать в крайности. "Вполне достаточно соблюдать базовые правила предосторожности: устанавливать антивирусное ПО, стараться не пользоваться публичными wi-fi сетями и не размещать в социальной сети слишком много личного контента. Конечно, эти меры не защитят от целевой атаки хакеров, но большинство повседневных рисков нивелировать помогут", — рассказал Мясоедов.