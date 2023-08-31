МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. С 1 сентября рестораны и бары обяжут наравне с магазинами передавать данные о розничной продаже спиртного в ЕГАИС. Это выведет оборот алкоголя из тени, рассказала агентству "Прайм"доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. В России увеличилось число баров и алкомаркетов

С 1 сентября вступают в силу изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Прежде всего нововведения коснутся продажи крепкого алкоголя. Данные об объемах розничной продажи будут внесены в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Так, рестораны должны будут предоставить данные обо всех продажах крепкого алкоголя. Для упрощения передачи информации при продаже будут использоваться QR-коды.

"За непредоставление данных устанавливается административная ответственность — и об этом должны помнить рестораны и магазины. Если реализацией алкоголя занимается организация, то штраф может достигать 200 тысяч рублей", — разъяснила юрист.

По ее мнению, новации в значительной степени смогут дисциплинировать продавцов и улучшить контроль за оборотом спиртного, не допуская реализации контрафакта. Это, в конечном итоге, позитивно скажется на здоровье граждан, заключила Свечникова.