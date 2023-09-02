МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рубль на следующей неделе продолжит снижение к основным валютам. Если не последует мер от Банка России по стабилизации ситуации, и зона 98-98,3 рубля за доллар будет пройдена, мы рискуем вскоре увидеть августовские минимумы к доллару, евро и юаню, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

С понедельника рубль остался без поддержки после завершения налогового периода. Он растерял 50 процентов роста предыдущей недели после повышения ключевой ставки ЦБ до 12 процентов и достижения договоренности с экспортерами о продаже валюты.

"Увы, эти меры оказали лишь временное влияние. Рубль продолжил снижение к основным валютам", — констатирует Антонов.

Всего в августе доллар подорожал на 4,83 процента, евро — на 3,26 процентов, юань — на 2,83 процента. А с лета прошлого года российская валюта потеряла 92 процента своей стоимости, если считать от максимумов июня 2022 года. Это объясняется тем, что центральные банки борются с инфляцией, и ЦБ РФ не исключение.

"На мой взгляд, сохранение низких объемов валюты от экспортеров и дисбаланс спроса/предложения будут давить на рубль и в сентябре. В случае существенного ослабления и роста инфляционных рисков ЦБ, вероятно, вернется к обсуждению повышения ставки на заседании 15 сентября", — полагает аналитик.

Он напомнил, что уровень 97,15 рублей за доллар является сигнальным. При превышении 98,30 рублей к 5-6 сентября, к 11 сентября можно ожидать роста до 104 рублей за доллар.

"Важно следить за зоной 98-98,3 рубля и дальнейшими мерами Банка России по стабилизации ситуации на рынке. Без новых мер регулятора рубль продолжит слабеть. Как только покупатели пройдут эту зону, на горизонте опять появятся максимумы августа. Для единой валюты цель 107 рублей, для юаня — 13,5 рублей", — прогнозирует он.