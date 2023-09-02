МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В преддверии зимнего сезона Европа возвращается к рекордным закупкам российского газа — на сей раз в виде СПГ. Для региона это важная возможность обеспечить текущее потребление и поддерживать запасы. Зачем было менять трубопроводный газ на сжиженный от того же производителя — в материале "Прайм". Они что-то знают: почему банки начали бояться валюты

При всем богатстве выбора

Отказавшись от большей части объемов российского трубопроводного газа, Европа столкнулась с выбором: из каких источников пополнять запасы? Главная альтернатива — СПГ из США: поставки оттуда только за прошлый год выросли в 2,5 раза. Обсуждаются соглашения со странами Ближнего Востока, однако до реального увеличения объемов пока далеко. Основной экспортер СПГ в регионе — Катар, а он большую часть отдает Китаю.

На этом фоне европейцам пришлось вернуться к российскому газу. Хотя Брюссель и декларирует стремление отказаться от него к 2027 году полностью, европейский импорт СПГ из России в этом году может стать рекордным, подсчитали в неправительственной организации Global Witness.

Лидерство Китая в этом сегменте непредсказуемо — он скупает и российский, и любой другой газ по выгодным ценам. А вот на втором и третьем месте — неожиданно Бельгия и Испания. Всего же за первые семь месяцев текущего года европейский импорт СПГ вырос на 40 процентов к тому же периоду 2021 года. Для сравнения, среднемировой прирост импорта российского СПГ в то же время — всего 6 процентов. В основном газ поступает с СП "Ямал СПГ", которое контролирует "Новатэк". По данным Global Witness, с января по июль Европа импортировала его почти на 5,3 миллиарда евро.

"Это поразительно. Страны ЕС, упорно старавшиеся отказаться от российского трубопроводного газа, просто заменили его на сжиженный", — негодует Джонатан Норонха-Гант из Global Witness, называя сложившуюся ситуацию абсурдной.

Действительно, неважно, откуда они его получают — из трубы или газовоза: в конечном итоге, Россия зарабатывает на газе, хотя именно этого пытались избежать авторы санкций.

Газ нужен всем

Почему так происходит, ведь газовые хранилища, по данным самих же европейцев, забыты под завязку? В Gas Infrastructure Europe подсчитали, что текущая наполненность ПХГ более 92 процентов. Дело в том, что СПГ нужен для удовлетворения текущих потребностей, поясняет замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

"После отказа от российского трубопроводного газа вариантов для этого не так уж и много. Сжиженный газ у России все покупали и покупают стабильно, тем более, одним из акционеров "Ямал СПГ" является французская Total", — указал он.

Кроме того, невзирая на полные ПХГ, в Европе многие боятся дефицита газа. Причины известны: забастовка работников СПГ-предприятий в Австралии и рост спроса со стороны Азии. На фоне провала трубопроводных поставок это может стать серьезным испытанием. Придется еще сильнее снижать потребление газа (на 10-15 процентов), что затруднительно. Поэтому сейчас стараются "подстелить соломки" по приемлемым ценам — ведь зимой в холода будет еще дороже.

"Традиционно в теплые периоды года ЕС старается подготовиться к холодному сезону. Поставки СПГ из России помогают сделать это заблаговременно. Но теперь Европа покупает природный газ по более высоким ценам. Это неудобная правда для Евросоюза", — рассуждает ведущий эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Игорь Маскаев.

Завод у моря

Лидерство Испании и Бельгии тоже легко объяснимо. Порты этих стран являются главными воротами для СПГ на европейский газовый рынок, пояснил Маскаев. Испания и Бельгия обладают развитой инфраструктурой для приема и регазификации СПГ. Сейчас вся эта инфраструктура, по мнению трейдеров, буквально забита российским газом, так как поставщики пытаются выбрать положенные им объемы по контрактам. Давят на газ. За океаном нащупали больное место Европы

Сами крупные поставщики СПГ уверяют, что они продлевают и не заключают новых соглашений на поставку российского СПГ. Однако испанская энергетическая компания Naturgy и французская Total уже имеют портфель заключенных контрактов на большие объемы. Традиционно все эти объемы идут через испанские терминалы.

Бельгия же используется как точка входа для немецких компаний, которым нужно пополнять запасы после отказа от российских поставок. После регазификации газ поступает в Германию и соседние страны. У Бельгии также есть развитая инфраструктура в Зеебрюгге и Антверпене (порты, связанный системой газопроводов, позволяющей поставлять природный газ на 18 региональных рынков ЕС, включая Францию и Германию). Кроме того, Зеебрюгге — один из немногих пунктов в ЕС, позволяющий принимать танкеры ледового класса, используемые на Крайнем Севере.

Статистика по-разному оценивает долю российского газа, потребляемую в самой Бельгии — от 2,8 до 10 процентов от общего объема поставок. Все остальное забирают соседи.

Не в деньгах счастье

В настоящее время значительной разницы в ценах на СПГ и трубопроводные поставки нет, уверяют эксперты. В обоих случаях стоимость привязана к биржевым котировкам, однако в долгосрочных контрактах могут быть использованы несколько инструментов, что обуславливает колебания цен в разные периоды.

"Поэтому смысла переходить с трубопроводного на сжиженный газ особо нет. Просто доступ к трубе сейчас невозможен — "Северный поток" взорвали, санкции наложили. Вот и приходится изворачиваться", — говорит Фролов. Сильнее нефти и газа. Европа впала в новую зависимость от России

ЕС вынужден хотя бы частично замещать выпавшие объемы природного газа, ранее поставляемых по газопроводам, согласен Маскаев. Он напомнил, что в 2021 году российский трубопроводный экспорт составлял около 40 процентов от общего объема поставок газа в ЕС, а сегодня — менее 10 процентов.

Собака лает — караван идет

Так и пришло понимание, что при всем богатстве выбора альтернативы российскому газу нет. Несмотря на болезненную экономию (почти 18 процентов), Евросоюз продолжает оставаться его крупнейшим потребителем. Поэтому причины перехода на СПГ чисто политические. В Европе критикуют импорт из России, в том числе, из-за усиления зависимости от решений Москвы. Рассматриваются разные варианты реагирования — от игнорирования ситуации до заключения контрактов с ЕС как единым покупателем-монополистом и даже полное эмбарго.

Но дальше разговоров дело не движется. Компании ЕС, скорее всего, продолжат закупать российский газ до тех пор, пока не будет принято четкого и прямого политического решения. Но и этого не произойдет, ведь запрет, очевидно, вызовет проблемы на рынке и приведет к очередному пересмотру глобальных торговых связей.

В конечном итоге, Европа сможет найти нероссийского поставщика газа лишь в том случае, если Россия заместит выпадающий объем на его рынке сбыта. Для развития "чистой" энергетики необходимы ресурсы и десятилетия.

А до тех пор прямой запрет на импорт СПГ из России несет в себе серьезные риски энергетического кризиса, схожего с кризисом 2022 года. "Тогда цены на МВт-ч в ЕС достигали 300 евро из-за опасений перерыва в поставках, остановок производства и холодной зимы", — подытожил Маскаев.