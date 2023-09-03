МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Продажа излишков урожая считается предпринимательской деятельностью, для которой нужно зарегистрировать статус самозанятого или стать ИП. Но не во всех случаях, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Дачников заставят платить за уничтожение борщевика

Единственным исключением является торговля на ярмарках и рынках, то есть, в специально обустроенных местах, где дачники могут продавать лично выращенные продукты, возделанных на собственном участке не более, чем 50 соток без применения наемной рабочей силы, отмечает эксперт.

Подтвердить соответствие этим критериям поможет справка, выданная СНТ или местной (поселковой) администрацией.

Все остальное считается коммерческим растениеводством, которое подпадает под запрет для дачников.

"При этом честный обмен продуктами между соседями не подлежит правовому регулированию", — добавила адвокат.

По ее словам, есть и законодательные требования и к качеству продукции: она не должна иметь внешних повреждений, следов заболеваний и поражений, должна быть очищена от земли, иметь свежий вид.

Предложить свой товар можно без опасений и на досках объявлений, включая интернет-площадки, соседям, коллегам или знакомым.

А вот стихийная торговля у метро, магазинов и вдоль улиц является административным нарушением, размер штрафа за которое составляет от 500 до 2 500 рублей.

Как подчеркивает адвокат, под абсолютным запретом в России находится торговля продуктами частного животноводства: молоко, яйца, мясо кролика, курицы и других животных.

"Этот товар требует получения документов ветеринарного надзора, которые для дачников, увы, не могут быть оформлены — таковы ограничения закона", — пояснила Кудерко.