МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Фальшивую купюру могут подсунуть в магазине или в банкомате, либо ее обнаружат у вас при попытке расплатиться. В обоих случаях главное не паниковать и не пытаться самостоятельно сбыть фальшивку в другом месте. Это уголовное преступление, рассказала агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Юлия Заплатникова.

Если при получении сдачи в магазине, вы заподозрили, что вам дали фальшивку, сразу сообщите об этом продавцу-кассиру.

"Четко и аргументированно проговорите, почему именно у вас возникли подозрения, попросите пригласить администратора", — советует юрист.

Скорее всего, чтобы не создавать очередей и конфликтов, вам предложат другую купюру на замену, а с проблемой будут разбираться дальше самостоятельно.

Если же менеджер настаивает на ошибочности ваших суждений, вызывайте полицию. У правоохранительных органов есть алгоритм действий в подобных ситуациях, пояснила Заплатникова.

Если же сомнения в подлинности купюры у вас возникли уже после того, как вы покинули магазин, то нужно обратиться в ближайшее отделение любого банка и попросить их оценку. Кредитные организации обязаны принять у вас купюры с оформлением специальных справок с указанием ваших реквизитов и описью денежных знаков. ЦБ зафиксировал снижение числа фальшивых рублей

Если деньги окажутся настоящими, то вам их вернут. Если же нет, то информация передается в органы внутренних дел. Позже вас вызовут как пострадавшего для дачи пояснений, при каких обстоятельствах у вас оказалась фальшивка.

Требовать возмещения ущерба вы вправе только с виновника возникшей ситуации, то есть магазина. Этот же алгоритм применим в случае, если фальшивку вам выдал банкомат.

"Если же при оплате покупки сам кассир говорит, что ваша купюра вызывает сомнения, то, скорее всего, вас просто попросят расплатиться другой, оставляя дальнейшие разбирательства на ваше усмотрение. Однако вы вправе незамедлительно вызвать полицию для фиксации происшествия", — заключила Заплатникова.