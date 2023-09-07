МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. У банков есть возможность списывать средства со счета клиента без его ведома. Но на это есть четкие правила. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица рассказывает, какие основания могут быть для безакцептного списания.

Банк никогда не имеет права списывать деньги со счета клиента без его ведома. Если банк хочет списать деньги для покрытия задолженности по кредиту или другим обязательствам, то он должен предупредить клиента об этом заранее и предложить варианты решения проблемы. Эксперт объяснил, когда банк может отказать в выдаче наличных

Однако, если в договоре счета предусмотрено разрешение на добровольное списание средств, например, для оплаты ежемесячного платежа по кредиту, то банк вправе списывать средства самостоятельно, так как клиент изначально дал согласие на это.

Но если ваш счет был заблокирован из-за задолженности перед банком или другой финансовой организацией, то банк может использовать другие методы взыскания долга, например, через коллекторские агентства или суд. В таких случаях банк обязан уведомить вас о своих действиях заранее и предоставить информацию о возможных последствиях.

Кроме того, некоторые банки предоставляют услугу "ареста" денежных средств на вашем счету до погашения задолженности перед ними. Эта услуга является временной и может быть отменена после выполнения всех обязательств перед банком, говорит Перепелица.

Также банк вправе производить безакцептное списание средств по постановлениям судебных и налоговых органов — речь идет о неуплаченных самостоятельно алиментах, налогах, штрафах, долгах. Еще он может списывать различные собственные комиссии, штрафы за просрочку кредитов, и т.п, которые предусмотрены по договору. Очень важно понимать, что не все операции с безналичными и наличными средствами бесплатны для клиента: например снятие или перевод наличных с кредитной карты, говорит Перепелица.

Информацию о таких комиссиях можно найти в расширенных тарифах банка. Что касается штрафов или невыплаченных долгов, то эту информацию можно узнать, изучив кредитные договоры, где указан порядок взыскания задолженности с иных счетов и уплаты штрафов и неустоек.