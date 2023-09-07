МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Запланированное на вторую половину сентября недельное повышение объемов продажи валюты почти в 10 раз — мера, направленная не на укрепление рубля, а на недопущение его обвала из-за очередного погашения евробондов. Она будет носить разовый характер, а для удержания нацвалюты в приемлемых рамках у финансовых властей есть другие способы. Все по 100: нефть и рубль покажут, на что способны

В среду Банк России сообщил об увеличении ежедневных продаж валюты почти в 10 раз — с 2,3 миллиарда до 21,4 миллиардов рублей в течение недели с 14 по 22 сентября. В общей сложности в эти дни равномерно будет продано валюты на 150 миллиардов рублей. Оставшийся по плану объем будет равными частями продан с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.

Регулятор объяснил свое решение предстоящим 16 сентября погашением валютных евробондов Российской Федерации. Объем эмиссии выпуска составляет 3 миллиарда долларов. Держатели получат выплаты в рублях и могут усилить спрос на валюту после погашения.

"Банк России, вероятно, предполагает, что как минимум 50 процентов от 3 миллиардов (то есть, 150 миллиардов рублей) будет реинвестировано обратно в валюту. Поэтому ЦБ в этот период с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 миллиардов рублей", — пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Рубль задумался

После объявления об этом решении рубль несколько укрепился, однако в четверг эффект сошел на нет, курсы остаются близкими к уровню среды. Аналитик объяснил это тем, что данная мера в целом направлена не на укрепление рубля, а на недопущение его ослабления из-за разового фактора — погашения евробондов.

Она оправдана в условиях текущего тонкого валютного рынка и вполне сочетается с доктриной "плавающего курса". Банк России, как и прочие центробанки, сглаживает такими способами временные шоки на валютном рынке, которые могут привести к увеличению рисков для финансовой стабильности.

Обратный эффект

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин напомнил, что подобные вещи ЦБ проводил и раньше, ускоряя либо замедляя объем продажи валюты в рамках бюджетного правила. Это не интервенция, но условно допустимое воздействие, которое в свое время приводило к нужному результату.

"Однако в текущих условиях, на мой взгляд, оно имеет весьма ограниченное по времени и возможностям влияние и может иметь некий обратный эффект. Рынок может оценить меру так, что ставка не сработала и регулятор идет на отчаянные меры", — считает Брагин.

То же касается и курса рубля — позитивный эффект может быть достигнут позже, если мера повлияет на баланс спроса и предложения и вызовет закрытие спекулятивных позиций против российской валюты. Если же нет, и влияние окажется недостаточно сильным, вероятен уже упомянутый противоположный эффект, указал аналитик.

Тянем за ниточку

После начала СВО, когда курс резко подскочил до 120 рублей за доллар, были введены радикальные валютные ограничения, в том числе, на снятие наличной иностранной валюты со счетов в банках и ее вывоз для граждан, а для экспортеров — обязательное конвертирование выручки в рубли. Тогда эти меры оказались действенными, и рубль укрепился до 50 за доллар. Доллар по 100 уже не удивит. Рубль готовит сюрпризы осенью

Однако с середины прошлого года ЦБ смягчал ограничения и сейчас транслирует, что не готов их возобновлять. Иными словами, технически такая возможность есть, но насколько она реализуема на практике? Ведь так можно перекрыть каналы для импорта и нанести удар по инвестициям в новые производства. "Если вы тянете за ниточку рубля, выплывают многие вторичные эффекты, которые могут оказаться весьма непредсказуемы", — рассуждает Брагин.

Расчехлить запасы

Эксперты затрудняются оценить, насколько властям хватит денег, если будет решено проводить подобные "вливания в пользу рубля" на постоянной основе. Банк России раскрывает лишь общую статистику по активам в иностранной валюте. Их размер на счету ЗВР составляет 415 миллиардов долларов, а объем продаж в период с 14 по 22 сентября — лишь 1,5 млрд, напомнил аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских.

Таким образом, валютных резервов России хватит на несколько лет, даже если предположить, что их будет решено расходовать таким образом. При этом Банк России может договориться с ЦБ Китая о дополнительном предоставлении юаней.

Однако вряд ли регулятор продолжит продавать валюту теми же темпами после 22 сентября. Скорее всего, разовая акция так и останется разовой, и общий запланированный объем продажи превышен не будет.

Туз в рукаве

При этом с экономической точки зрения тенденция последних девяти месяцев на ослабление рубля по-прежнему сохраняется. Текущих поступлений от экспорта не хватает, чтобы удовлетворить потребность в импорте, а также спрос на валюту из-за геополитических, бюджетных и инфляционных рисков. Они что-то знают: почему банки начали бояться валюты

В результате складывается парадоксальная ситуация. В целом дела в российской экономике улучшаются, производство растет, импорт восстановился до уровня, который был в начале 2022 года. Однако это приводит к скачку инфляции и ослаблению нацвалюты. Налицо перегрев экономики: мощные фискальные стимулы для определенных отраслей (прежде всего, ВПК) и серьезное изменение структуры спроса, рассуждает Брагин.

По его мнению, остается либо сокращать импорт за счет снижения спроса, либо увеличивать экспорт и репатриацию выручки. Однако все эти меры имеют подводные камни, а рост цен на нефть и газ далеко не так значителен, как было в начале СВО.

Поэтому аналитики ждут задействования других мер со стороны правительства и Центробанка. Банк России на ближайшем заседании 15 сентября может снова повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 14 процентов. Это повысит привлекательность рублевых сбережений, а также охладит кредитование и снизит спрос на импорт и валюту.

Регулятор продолжит неформальную работу с экспортерами, а при необходимости вернет обязательную продажу валютной выручки и ужесточит ограничения на отток капитала. При возникновении рисков дальнейшего ослабления рубля и преодоления долларом отметки 100 возможен запрет на выплату дивидендов и процентов по зарубежным займам, запрет на кредитование зарубежных трейдерских подразделений, увеличение продажи валюты из резервов, заключил Васильев.