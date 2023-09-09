МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. ЕС сообщает о серьезном снижении зависимости от нефти и газа из России, но при этом в их импорте значительно выросла доля США. Чем это грозит Европе — в материале "Прайм". Это абсурд: Европа подобралась к российскому газу с другой стороны

Евростат сообщил, что на конец июня 2023 года зависимость по нефти из России по сравнению с тем же периодом 2021 года снизилась с 29,2 процентов до 2,3 процентов, по газу — с 38,5 процентов до 12,9 процентов, по углю — с 45 до 0 процентов.

Однако свято место пусто не бывает — потребность в энергоносителях у Евросоюза хоть и сокращается, но остается значительной. В качестве нового источника поставок выступили США — по данным Bloomberg, во втором квартале ЕС импортировал оттуда больше всего газа (24%).

В сфере поставок нефти крупнейшим поставщиком также стали США — их доля увеличилась на 5 п.п. до 13 процентов. На втором месте Саудовская Аравия и Норвегия (11 процентов), на третьем Казахстан — его доля составляет 8 процентов. Рынок нефти более дифференцирован, монополистов здесь нет, однако в целом картина весьма очевидна.

Без гарантий

Главный вывод, который можно сделать — рост зависимости от поставок топливных ресурсов из США. "Заявляя о снижении зависимости от нефти и газа из РФ европейские чиновники умалчивают о последствиях и повышении рисков для экономик стран Евросоюза", — говорит доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Дело в том, что американские поставки куда менее стабиль6ны, чем российские. Нефть и газ из России шли в Европу преимущественно по трубопроводам, что обеспечивало постоянный характер поставок.

"Сложно представить, чтобы российские экспортеры по собственному желанию остановили бы перекачку нефти и газа без объективных на то причин, лишив себя значительных доходов", — говорит экономист.

Нефть и газ из США в Европу поставляются по морю, что позволяет оперативно изменить направления товаропотоков, отправив танкеры и газовозы с европейского рынка на азиатский.

Как напоминает Прикладова, в начале этого года такая ситуация уже наблюдалась на фоне снижения цен на газ в ЕС.

"Причём даже если заключены долгосрочные соглашения, это не является гарантией выполнения поставщиками своих обязательств", — говорит эксперт. Контрактные условия могут быть нарушены, если потенциальная выгода от реализации продукции другим покупателям превысит размер штрафов.

Прецеденты уже были. Итальянская Eni и сингапурский трейдер Gunvor не раз отменяли запланированные поставки СПГ в Пакистан в 2021-2022 годах.

Так что, по словам эксперта, нет гарантии, что страны ЕС не окажутся в аналогичной ситуации. Сильнее нефти и газа. Европа впала в новую зависимость от России

"Таким образом, усиление зависимости от США по импорту нефти и газа для Евросоюза чревато риском недополучить топливо, если цены на конкурирующем азиатском рынке будут выше. Либо американские экспортеры сочтут поставки нерентабельными", — приходит к выводу специалист.

В сухом остатке

Очевидное последствие нестабильности поставок вследствие снижения зависимости от российской нефти и газа — сокращение промышленного производства. По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, от четверти европейских компаний рассматривают варианты переноса производств в другие страны.

Сильнее всего от российского газа зависит сфера производства удобрений. Затраты на их производство в Европе подскочили на 150 процентов, заводы в Норвегии, Германии, Польше, Литве встали. Как следствие, пришлось покупать удобрения все там же — в России. Их экспорт не попал под западные санкции и за прошлый год вырос в пять раз.

Ситуация с нефтью для Европы не столь критична, так как этот рынок достаточно разнообразен и позволяет использовать альтернативных поставщиков. Тем не менее, общая цена для Европы сегодня заметно выше, чем, к примеру, для Китая.

"Отказ от российского газа оказался более болезненным, ведь стоимость СПГ выше, чем трубопроводные поставки. Более того, сокращение потребления газа также не проходит бесследно, так как оно непосредственно связано со снижением производства в различных отраслях", — рассказывает Кочетков.

По сути, лишив себя российского газа, Европа теряет конкурентное преимущество, поскольку другие поставщики не могут заменить Россию как по объемам, так и по цене.

"Поэтому победные реляции в Европе о достижениях в сфере отвязки от российской сырьевой базы — это в большей степени выдача желаемого за действительное", — рассуждает аналитик.

Сокращение потребления состоялось. Но при этом также Европа сама себе нанесла экономический ущерб за счет снижения своих возможностей развития в будущем. В случае неблагоприятных погодных условий у европейских потребителей уже не будет надежного источника, который сможет удовлетворить любой спрос.

Хитрые маневры

С другой стороны, несмотря на бравурные заверения из ЕС о снижении зависимости от российского газа, все не так однозначно.

Российский морской экспорт энергоресурсов сегодня адаптируется к своего рода транзитной модели, когда в экспортных поставках товаров так или иначе участвуют третьи страны. "В рамках этой модели используются разные схемы, искажающие статистику внешней торговли ЕС, которая отражает географию поставок углеводородов", — поясняет и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Давят на газ. За океаном нащупали больное место Европы

Трубопроводную транспортировку нефти и газа очень легко отслеживать, чего нельзя сказать о поставках морем. В результате следы экспортных и импортных потоков весьма запутаны.

В рамках новой модели торговли на мировом рынке нефти появилось множество новых трейдеров, посредников, которые организуют российский экспорт углеводородного сырья и во многом способствуют ему.

По мнению экономиста, эти приемы явно демонстрируют, что санкции в отношении российского экспорта нефти реализовать на практике сложно.