МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Почему бесплатными зарядными станциями для гаджетов в общественных местах лучше не пользоваться, а предпочитать собственные "зарядники",

рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт объяснил, как смартфон без интернета шпионит за пользователем

По его словам, на Западе участились случаи, когда хакеры получают доступ к гаджетам, которые заряжаются в торговых центрах, аэропортах, отелях.

Злоумышленники придумали способы использования общедоступных USB-портов для внедрения на устройства вредоносных программ. К USB-кабелю они прикрепляют небольшой накопитель, внутри которого — программа или код, который использует недостатки в системе безопасности конкретного приложения для заражения устройства.

"Особенно уязвимы в этом плане устаревшие модели смартфонов, хорошо изученные хакерами. Таким образом злоумышленники получают доступ к данным на устройстве", — объясняет специалист.

Подобным атакам в основном подвержены зарядные устройства, расположенные на улице, например, в парках и скверах.

Вместе с тем, в России такой вид сервиса еще недостаточно развит, поэтому и подобных преступлений пока не фиксируется. В основном опасаться стоит жителям крупных городов, подытожил эксперт.