МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Стаж работы тех, кто в ближайшее время планирует выйти на пенсию, обычно состоит из трех периодов: "советский" — до 1991 года, страж переходного периода с 1992 — 2002 годы и страховой с 2002 года. Как рассчитывается пенсия за все эти периоды и кому положена прибавка, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Пенсия за выслугу лет в 2023 году: кто имеет право, как увеличить размер

"Дело в том, что перевод российской пенсионной системы на страховые принципы с обязательной уплатой страховых взносов, начался только с 2002 года., до этого пенсия зависела только от стажа работы. Пенсионные права, сформированные до 2002 года, учитываются по специальной формуле, в основе которой лежит специальный расчетный капитал", — пояснила она.

Таким образом, при определении размера пенсии гражданам, начавшим свою трудовую деятельность задолго до 2002 года, необходимо проводить корректировку страховой пенсии с учетом валоризации. Последняя позволяет повысить размер страховой пенсии, исходя из накопленных до 2002 года пенсионных прав. Для этого существуют специальные повышающие коэффициенты в отношении размера расчетного капитала: его увеличение на 10 процентов всем тем, у кого имеется стаж работы до 2002 года., плюс еще на 1 процент за каждый год "советского" стажа до 1991 года. Отсюда, чем больше лет "советского" стажа, тем выше повышающий коэффициент к размеру специального расчетного капитала.

Расчет производится, исходя из зарплаты, которую гражданин в то время получал. От ее размера зависит увеличение пенсии. Тем не менее, принимая во внимание тот факт, что средний размер зарплаты в советское время был порядка 200 рублей в месяц, то и размер расчетного капитала у большинства граждан редко превышает 200 тысяч рублей. Если добавить все повышающие коэффициенты, получится 240 000 рублей.

Подобный размер расчетного пенсионного капитала соответствует 92,2 пенсионным баллам за советский период. Умножив 92,2 на стоимость 1 индивидуального пенсионного коэффициента, например, в 2023 год (123,77 рублей) получаем прибавку за стаж до 2002 года в размере 11 411,6 рублей, заключила Финогенова