МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ожидания повышения ставки Банка России, рост предложения валюты от экспортеров и позитивные новости по внутренней статистике стали причиной укрепления рубля в начале этой недели. Если все пойдет хорошо, в ближайшие недели доллар может подешеветь до 90 рублей, рассказал агентству "Прайм" экономист и финансист Константин Церазов. Банк России вынет туза из рукава ради спасения рубля

"Действия и риторика властей в последние дни равнозначна тому, что происходило в середине августа. В обоих случаях курс доллара к рублю находился неподалеку от отметки 100. Это указывает на то, что данная область – красная линия, преодоление которой считается крайне нежелательным событием", — считает он.

Рынок живет ожиданиями и играет на опережение, продавая валюту в преддверии возможного повышения ключевой ставки Банком России 15 сентября, увеличения предложения валюты со стороны экспортеров (на фоне роста мировых цен на нефть и сокращения дисконта между Brent и Urals), временного увеличения продаж валюты Банком России, а также сокращения спроса на валюту со стороны импортеров и спекулянтов.

Возвращение российского бюджета к профициту, а также возможное введение лимитов на перевод за рубеж средств в рублях, к которому призывает глава ВТБ Андрей Костин, оказывают российской валюте дополнительную поддержку, добавил Церазов.

Станет ли укрепление рубля разовой акцией или превратится в стабильный тренд, зависит от решимости властей следовать наметившемуся в последний месяц курсу на поддержку рубля. Если Банк России сохранит ключевую ставку на повышенном уровне, экспортеры — поддержат достаточное предложение валюты, а также будут приняты дополнительные меры по ограничению оттока капитала, то в ближайшие месяцы мы можем увидеть дальнейшую стабилизацию курса рубля или даже его заметный рост, полагает экономист.

По его словам, достижение рублем знаковой отметки в 90 за доллар в ближайшую пару недель выглядит вполне возможным. Это произойдет тем быстрее, чем более жесткую позицию Банк России займет на заседании по ставке 15 сентября.