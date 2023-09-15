МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. На фоне ожиданий рекордного сбора гречихи в этом году одна из базовых круп на столе россиян — гречка — уже начала дешеветь. Если прогноз по урожаю сбудется, цены упадут еще сильнее, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. В России обнаружен новый источник доходов в бюджет

По прогнозу Минсельхоза, валовый сбор гречихи в этом году превысит уровень 2022 года. Эта оценка пока не подтвердилась окончательно, но отпускные цены на гречку с начала года уже снизились на 12,3 процента, рис подешевел на 4 процента.

"Оптовики делают это по итогам хорошего прошлогоднего урожая, теперь очередь за розницей. Относительно максимумов розничные цены опустились весьма заметно, хотя их разброс впечатляет. На полках есть продукт и по 200, и по 100 рублей за пачку", — отметил он.

Если прогноз по урожаю подтвердится, можно ожидать уровень 70-90 рублей за упаковку. Именно этот уровень будет комфортен как для поставщика, так и для розничной сети. Он покроет текущие затраты и на производство, и на логистику, и уже тестируется в ряде сетей в рамках промоакций. Конкуренцию в хорошем ключе создадут торговые сети со своими СТМ.

"Ну, и надо понимать, что гречка — особенный товар, с культурой потребления в России и странах СССР. Мировой рынок здесь не является фактором давления", — рассуждает Чеглов. С урожаем нам везет, остается надеяться, что крупные поставщики (а рынок консолидирован) не будут придерживать товар в надежде на то, чтобы впоследствии продать дороже. Гречка — тот продукт, который особенно важен для потребителя и находится под контролем правительства.

Ситуация с рисом и другими крупами несколько иная — они в большей степени зависят от экспорта, поскольку востребованы многими покупателями. Однако государство уже отладило механизмы регулирования внешних поставок, и для внутреннего потребления круп точно хватит. При этом надо понимать, что общий уровень цен поднялся, и корректировка цен будет избирательная. Рис, узнав про "нелогичное" поведение гречки, дешеветь вряд ли будет, заключил профессор.