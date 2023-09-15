Профессор Чеглов: из-за рекордного урожая гречка может подешеветь до 70 рублей
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. На фоне ожиданий рекордного сбора гречихи в этом году одна из базовых круп на столе россиян — гречка — уже начала дешеветь. Если прогноз по урожаю сбудется, цены упадут еще сильнее, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
По прогнозу Минсельхоза, валовый сбор гречихи в этом году превысит уровень 2022 года. Эта оценка пока не подтвердилась окончательно, но отпускные цены на гречку с начала года уже снизились на 12,3 процента, рис подешевел на 4 процента.
"Оптовики делают это по итогам хорошего прошлогоднего урожая, теперь очередь за розницей. Относительно максимумов розничные цены опустились весьма заметно, хотя их разброс впечатляет. На полках есть продукт и по 200, и по 100 рублей за пачку", — отметил он.
Если прогноз по урожаю подтвердится, можно ожидать уровень 70-90 рублей за упаковку. Именно этот уровень будет комфортен как для поставщика, так и для розничной сети. Он покроет текущие затраты и на производство, и на логистику, и уже тестируется в ряде сетей в рамках промоакций. Конкуренцию в хорошем ключе создадут торговые сети со своими СТМ.
"Ну, и надо понимать, что гречка — особенный товар, с культурой потребления в России и странах СССР. Мировой рынок здесь не является фактором давления", — рассуждает Чеглов. С урожаем нам везет, остается надеяться, что крупные поставщики (а рынок консолидирован) не будут придерживать товар в надежде на то, чтобы впоследствии продать дороже. Гречка — тот продукт, который особенно важен для потребителя и находится под контролем правительства.
Ситуация с рисом и другими крупами несколько иная — они в большей степени зависят от экспорта, поскольку востребованы многими покупателями. Однако государство уже отладило механизмы регулирования внешних поставок, и для внутреннего потребления круп точно хватит. При этом надо понимать, что общий уровень цен поднялся, и корректировка цен будет избирательная. Рис, узнав про "нелогичное" поведение гречки, дешеветь вряд ли будет, заключил профессор.
https://1prime.ru/exclusive/20230915/841748046.html