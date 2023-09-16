МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Повышение пенсий с 1 октября в первую очередь коснется военных пенсионеров и приравненных к ним категорий. Но и некоторым другим гражданам тоже можно рассчитывать на прибавку, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Минобороны разъяснило порядок выплаты компенсаций военным пенсионерам

Максимальное повышение ждет военных пенсионеров и приравненные к ним категории — бывшие сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии — на 10,5 процентов. Это самый большой размер индексации за последние годы.

В текущем году, согласно указу президента, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в спецоперации военные пенсионеры, помимо основных выплат будут получать компенсацию, равную 100 процентам от их пенсий до возвращения в войска. Эта выплата тоже начнется с октября.

Кроме того, пенсия может измениться у тех, кто имеет стаж работы на Крайнем Севере и в приравненных регионах, если они обратятся с соответствующим заявлением в Социальный фонд.

С 1 октября регулярные выплаты в размере еще одной фиксированной части страховой пенсии начнут получать пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет. "Но это касается лишь тех, кто получает страховую пенсию; получателям социальной пенсии доплата не положена", — пояснила Иванова-Швец.

Дополнительную выплату могут получить те, кто обращался с заявлением о перерасчете пенсии по каким-либо причинам. Если у пенсионера появились иждивенцы, он может засчитывать на 1/3 фиксированной части страховой пенсии. Для получения выплаты также необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд.

Индексация пенсий — увеличение с учетом инфляции — проводится несколько раз в год. С 1 января повышаются страховые пенсии, с 1 февраля — растут выплаты отдельным категориям пенсионеров, с 1 апреля индексируют социальные пенсии, с 1 августа — выплаты работающим пенсионерам. Военные пенсии традиционно повышают с 1 октября.