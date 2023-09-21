МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Новый штамм коронавируса "Пирола", который идет на смену "Омикрону", заразнее своих предшественников. Однако говорить о возвращении массовых локдаунов преждевременно, рассказала агентству "Прайм" врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Лидия Сопрун. Минфин возобновил масочный режим

По ее словам, карантинные мероприятия, в том числе то, что принято называть "локдауном", могут вводить, если болезнь характеризуется двумя или более признаками из списка: тяжелое течение, высокий уровень летальности и инвалидности, быстрое распространение, болезнь новая и неизвестная, нет специфических средств профилактики и лечения.

В 2020 году власти некоторых регионов России вводили карантинные ограничения, принимая во внимание именно эти признаки.

"Вместе с тем, осенью 2023 года COVID-19 больше не является для врачей неизвестным заболеванием, разработаны эффективные протоколы лечения, нет высокого уровня летальности, есть специфические методы профилактики и возможность вакцинации. Поэтому сегодня смысла введения локдаунов нет", — считает эпидемиолог.

Что касается масочного режима, то формально на федеральном уровне он до сих пор не отменен и действует до 1 января 2024 года.

Сентябрь – время начала противоэпидемических мероприятий, среди которых и иммунопрофилактика — вакцинация. Важно успеть сделать прививку от гриппа до 1 ноября, а также провести ревакцинацию от COVID-19. “Это поможет гражданам защититься от гриппа”, — заключила Сопрун.

Новый вариант коронавируса уже выявили в пятнадцати странах. В России случаи заражения штаммом "Пирола" пока не зафиксированы. Однако общая заболеваемость коронавирусом в стране за последнюю неделю выросла на 48 процентов. В Доме правительства снова вводят масочный режим, сотрудникам рекомендовали сократить количество зарубежных и внутрироссийских командировок.