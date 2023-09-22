МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Еврокомиссия продолжает попытки получить хоть что-то с замороженных российских активов. Однако дальше разговоров дело не движется. Россия также ограничивается заявлениями о зеркальных мерах. Почему никто не спешит делать решительный шаг и чем он обернется — в материале "Прайм". Зеленского не хотят видеть. До чего дойдет ссора Украины с Польшей

Ключевой вопрос

По данным Bloomberg, чиновники предлагают ввести налог на прибыль с заблокированных в Европе активов Банка России. Речь идет о 200 миллиардах евро, большая часть из которых находится в наличных и депозитах, а остаток — в облигациях, которые также обналичат к сроку погашения.

Они приносят немалые даже по европейским меркам доходы. Ценные бумаги, большая часть которых хранится в Euroclear, только за первый квартал этого года принесли депозитарию 750 миллионов евро.

План еврочиновников состоит из трех частей: уточнить объем выплат по российским обязательствам, выделить их в отдельную группу в депозитариях и направить средств в бюджет ЕС как внешний доход.

Вопрос о законодательной возможности распоряжаться доходом от заблокированных российских активов будет одним из ключевых при обсуждении двенадцатого пакета санкций Евросоюза. Если инициативу реализуют, в европейский бюджет дополнительно попадет около трех миллиардов евро.

Хочется и колется

Теоретически их действительно могут направить на поддержку Украины — на этом настаивают ее власти. Однако многие сомневаются — останется ли Европа после такой экспроприации привлекательным местом для инвестиций? Ведь это прямое нарушение международного права. Конечно, лазейку найти можно. Но сомнения не напрасны: списание процентов с замороженных активов — опасный прецедент, нарушающий суверенитет государств и неприкосновенность собственности.

В оценке последствий эксперты единодушны. "Со стратегической точки зрения это может привести к значительному падению уровня доверия стран, которые так или иначе экономически и политически связаны с Европой, по сути, это почти все страны мира", — рассуждает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

"Этот шаг может вызвать опасения других стран о возможной конфискации их активов, что негативно отразится на доверии к европейской финансовой системе и евро", — согласен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Как следствие, многие правительства могут пересмотреть свое отношение к хранению активов своих стран в европейской валюте и размещению золотовалютных резервов на европейской территории.

Инвесторы тоже будут размещать свои ресурсы на европейских площадках с большей долей осторожности. Те, кто только задумывался об инвестициях, предпочтут направить свои деньги туда, где они будут целее. "Многие азиатские инвесторы постараются сократить свое присутствие в финансовых инструментах, номинированных в евро", — уверена доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Китай переполошил рынок СПГ: Европу оставят с носом

Частные лица, как показывает практика блокировки российских активов, тоже могут пострадать от действий европейских чиновников. Зная это, они попытаются вывести часть активов в более предсказуемые страны.

В этом случае краткосрочная выгода от получения трех миллиардов евро может повлечь в перспективе куда более серьезный ущерб.

"Единовременное пополнение бюджета никак не может сравниться с возможной выручкой от инвестиций в долгосрочной перспективе. Снижение инвестиций приведет не только к изменению в худшую сторону финансовых показателей ЕС, но и в целом повлияет на развитие территории", — полагает партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов.

Чем ответит Россия

И, конечно, такой шаг не останется без ответа. Если западные страны пойдут на конфискацию, Россия предпримет встречные меры.

Во-первых, мы тоже сумели кое-что заморозить. В нашей стране застряла прибыль западных компаний — только за прошлый год она составила 18 миллиардов долларов. А ведь есть и сами активы компаний, и средства иностранных инвесторов на Мосбирже. По оценке председателя Госдумы Вячеслава Володина, всего в качестве ответной меры против западных санкций в российской финансовой системе заморожены 500 миллиардов долларов.

Во-вторых, возможны и ассиметричные действия, например, полное прекращение экспорта энергоресурсов в Европу. Это нанесет серьезный экономический ущерб странам ЕС, но невыгодно России с точки зрения диверсификации поставок.

В-третьих, может быть реализован полный отказ от западных платежных систем и переход к альтернативным, таким как китайская или индийская. Это ослабит влияние доллара и евро, но такой шаг тоже невыгоден России в свете сложности проведения расчетов. Он требует времени для перестройки и адаптации.

Взять и поделить

Кремль воздерживается от резких шагов по национализации — согласно указу президента Владимира Путина, введение внешнего управления возможно лишь в качестве ответной меры на изъятие российских активов за рубежом. Однако вывести средства и тем более продать бизнес для них сейчас крайне непросто. России такое и не снилось. Как Америка заморозит Европу

В экспертном сообществе обсуждаются и радикальные варианты. Например, взять и потребовать выплаты процентов по замороженным активам, в противном случае объявить дефолт по внешним долгам западных стран. Предлагают и национализацию собственности резидентов европейских стран или штрафы, например, за ненадлежащее использование арендуемого имущества, которые могут коснуться не только доходов, но и части основного капитала зарубежных инвесторов. Упоминают об ужесточении правил выдачи виз для граждан недружественных стран и о разрыве дипотношений.

Почему эти меры до сих пор не реализованы, а остаются лишь предметом для дискуссий в медиапространстве? Дело в том, что они станут точкой невозврата в отношениях России с Западом и приведут к серьезным последствиям для мировой экономики. Поэтому лучшим выходом является не нагнетание страстей, а поиск дипломатического пути и устраивающего всех решения.

Экспроприация доходов от замороженных активов — дело в современном мире достаточно громкое и выходящие за рамки понимания. Это событие, последствия которого разойдутся, как круги по воде, и его отголоски будут зафиксированы в самых отделенных уголках мира. Именно поэтому заинтересованные стороны не предпринимают никаких резких движений, предпочитая вести непубличные переговоры, о результатах которых общественность узнает в свое время.