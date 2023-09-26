МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Новые правила Банка России, вступающие в силу с 1 октября, позволят оперативно выявлять телефонных мошенников и предупреждать их дальнейшие правонарушения, рассказал агентству "Прайм" резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин. Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Центробанк с 1 октября 2023 года начнет получать от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. Раньше они могли назвать лишь конечного получателя похищенного, а теперь по новым правилам смогут раскрыть информацию о спорных переводах по более чем 50 уникальным признакам.

В частности, как сомнительные будут оцениваться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках и оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Кроме этого, банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.

"Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое", — комментирует Белавин. Речь идет о людях и структурах, которые готовы на преступление ради выгоды и обмана рядовых граждан и, к сожалению, часто наименее защищенных слоев — пенсионеров. Поэтому здесь нужны конкретные механизмы, которые в моменте позволят предупредить вред, пояснил он.

В России сфера ИТ-решений для банковской сферы, в том числе, работы с физическими и юридическими лицами — на уровне признанных мировых лидеров. Поэтому имеющуюся базу несложно будет дополнить новыми стандартами безопасности, подключить соответствующую аналитику, с тем, чтобы выявлять признаки возможного мошенничества.

Результаты новации удастся оценить спустя какое-то время, когда наработается статистика. Но уже пора думать о следующем этапе, предвосхищая действия мошенников, в том числе, за счет искусственного интеллекта. В конце концов, телефонное мошенничество — это сегодня огромная индустрия, и ее бенефициары тоже не будут сидеть сложа руки, заключил он.