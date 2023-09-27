МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Вступающие в силу с 1 октября ограничения для высокорисковых ипотечных кредитов должны охладить рынок и помешать неоправданному росту цен, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Ипотека в 2023 году: список документов, необходимых для оформления

С 1 октября Центробанк решил второй раз за год увеличить коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20 процентов) и для заемщиков, которые уже слишком сильно закредитованы.

Прямого запрета на такие займы не будет, но банкам придется существенно увеличивать под них резервы. Иными словами, речь идет о фактически заградительных мерах, которые снизят риски заемщиков и сократят долю потенциально опасных кредитов в портфелях банков.

По словам эксперта, в последние несколько лет ипотека росла опережающими темпами. В первую очередь, за счет того, что ставка снижалась, увеличивались объемы льготного кредитования, а также действовали совместные программы застройщиков и банков. Таким образом, показатели выдачи росли. Однако некоторые программы увеличивали риски для субъектов рынка жилья, а околонулевые ставки все больше повышали цены на объекты недвижимости.

"Чтобы этого избежать, Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако до сих пор остается существенная доля рискованных кредитов", — пояснила Ермилова.

Ввести прямой запрет, как в случае с потребкредитованием, на рынке ипотеки невозможно. Поэтому вступающие в силу надбавки просто делают невыгодными рисковые кредиты, особенно по договорам долевого участия.

По словам Ермиловой, нововведения позволят замедлить рост рисковой ипотеки и снизить показатель долговой нагрузки заемщиков. Помимо этого, удастся избежать перегрева рынка и добиться стабилизации цен. Ведь ограничения снизят спрос, и продавать объекты по завышенной стоимости не удастся.