МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. С октября страховка банковских карт покрывает риски от мошеннических списаний денежных средств. По новым правилам клиент банка сможет получить крупную компенсацию, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Эксперт назвал ошибки у банкомата, которые могут привести к потере денег

Минимальный размер страховой выплаты по банковским картам начал действовать с 1 октября 2023 года.

"Новые требования ЦБ направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на который может претендовать клиент", — указывает юрист.

Согласно нововведениям, страховщик должен выплатить средства в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления и необходимых документов от потерпевшего.

Если сумма, которую мошенники украли с карты, меньше или равна 100 тысячам рублей, то страховая полностью возместит ущерб. Если украдена большая сумма, то размер выплаты составит не меньше 100 тысяч рублей.

В то же время потеря или повреждение электронного средства платежа под страховой случай не подпадает. Сбербанк предотвратил хищение рекордной суммы у россиянина

Страховка также не покроет события, при наступлении которых оператор по переводу денежных средств обязан по закону возместить своему клиенту сумму операции. "Речь идет о случаях совершения операций без уведомления и получения согласия клиента", — поясняет Данилов.

Все эти требования приняты в пользу клиентов. "Но необходимо помнить, что заключение таких страховых договоров является добровольным и не может быть навязано. Заключение договора с банком также не обязывает гражданина подписывать договор страхования", — подытожил адвокат.