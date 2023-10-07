МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Госдолг США обновил исторический максимум — 33,442 триллиона долларов. Только за сутки он взлетел на 275 миллиардов, это больше всей задолженности России. Вдобавок на рынке американских гособлигаций произошел рекордный обвал. Инвесторы ждут резкий рост дефицита американского бюджета, взлет ставок Федрезерва и сползание в рецессию. Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России

Резко взлетел

Начавшийся 1 октября новый финансовый год в США сразу же отметился резким ростом задолженности. Госдолг страны только за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России, и достиг исторически высокой отметки. Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами. Остальное — долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром.

Вместе с тем на рынке гособлигаций США произошел обвал: 2 октября доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до шестнадцатилетнего максимума — пять процентов. Стоимость американских госбумаг, соответственно, резко упала. Инвесторы опасаются: Федеральная резервная система будет поддерживать высокие процентные ставки на протяжении большей части 2024 года в попытке подавить инфляцию.

"Если резкий прирост долга в основном связан с календарным фактором начала года, то достижение доходности государственных облигаций многолетних максимумов можно без преувеличения назвать, пусть и не обвалом рынка, но уж точно существенной просадкой", — указывает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".

Эксперты не исключают, что к обвалу рынка гособлигаций США может быть причастен Китай — второй после Японии крупнейший держатель американского долга в последнее время планомерно сокращает портфель этих бумаг.

"С 2021 года Пекин продал гособлигаций на 300 миллиардов долларов. В Китае в последние годы замедлился экономический рост. Для поддержки юаня только за последние три месяца продали облигаций на 40 миллиардов долларов. Если учесть, что международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг США, а Минфин при этом продолжил выпускать новые облигации, обвал был неизбежен", — отмечает Олег Воробьев, член Генсовета "Деловой России". Госдолг США превысил российский в 107 раз

Впрочем, как подчеркивают аналитики, возможные действия Пекина не стоит переоценивать. Сейчас на Китай и Японию, два крупнейших держателя трежерис, приходится менее восьми процентов от суммарного объема выпущенных бумаг, по сравнению с рекордными 25 процентами в июле 2007-го, указывает Михаил Денисламов, старший аналитик Freedom Finance Global.

Портфель американских трежерис постепенно сокращают и другие страны, что оказывает негативное влияние на баланс спроса и предложения. В сентябре американский Минфин отчитался: дефицит бюджета страны в августе подскочил на 29 процентов — до 219,6 миллиарда долларов. Расходы стремительно выросли на 19,2 процента — до 523 миллиардов, тогда как доходы составили 303,7 миллиарда.

Тревожит, что растущий дефицит федерального бюджета приведет к тому, что чрезмерное предложение гособлигаций превысит спрос на них, констатировали аналитики JPMorgan Chase.

Вдобавок, в августе США лишились наивысшего кредитного рейтинга — его снизило международное рейтинговое агентство Fitсh. Причины все те же: огромная долговая нагрузка и бесконечные увеличения лимита возможных заимствований, бюджетный дефицит и риски рецессии. Оценку платежеспособности США понизили впервые за тридцать лет. "Разбазарили ресурсы". США помогли России "добить" Байдена

Высокие ставки

Пока об устойчивости американского долга можно не беспокоиться. Риски дефолта федерального правительства США ограничены, поскольку гарантии успешности размещения трежерис обеспечивает институт первичных дилеров в координации с Федеральной резервной системой (ФРС), которые фактически обязуются поддерживать необходимый спрос на случай снижения активности со стороны частного сектора и нерезидентов.

Однако на экономику давит не столько сам долг, сколько высокие ставки ФРС, которые регулятор поднимает для борьбы с инфляцией. Других инструментов в арсенале не осталось.

"В прошлом году Штаты активно расходовали внутренние нефтяные запасы для стабилизации ситуации, но в этом году такой возможности нет. Если исторически средний запас нефти в резервах — 33 дня, то сейчас он находится на уровне вдвое меньшем", — указывает Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Для борьбы с инфляцией, по его словам, остается лишь ужесточать денежно-кредитную политику. Это способствует тому, что ведущие инвестдома закладывают в своих негативных прогнозах вероятность повышения ставок Федрезервом до семи процентов. Они рискуют: главная нефтяная держава мира избавляется от госдолга США

По некоторым расчетам, уже через двеннадцать месяцев процентные платежи по госдолгу США могут достичь 1,3 триллиона в годовом выражении. Это вызывает особые опасения: выплаты по госдолгу cтанут крупнейшей статьей расходов, обогнав социальное страхование.

Таким образом возникает замкнутый круг. Для покрытия дефицита бюджета нужны новые заимствования, а это значит, на погашение долга потребуется еще больше денег.

Как отмечает Артур Мейнхард, ситуацию, которая складывается на рынке американского госдолга можно назвать "идеальным штормом": распродажи другими странами совпали с положением на рынке энергоресурсов. Дополнительно наложились внутренние экономические и политические проблемы. Все это приводит к ухудшению прогнозов со стороны ведущих инвестдомов.

"Короли облигаций" Уолл-стрит Рэй Далио, Билл Гросс и Джеффри Гундлах бьют тревогу: растущий долг США вынудит Федрезерв и дальше повышать процентные ставки, что в итоге столкнет экономику в рецессию.