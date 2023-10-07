МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Опасность БАДов таится в неправильном отношении людей к приему этих препаратов. Бесконтрольный прием приводит к передозировкам, побочным реакциям и весьма грозным осложнениям, рассказала агентству "Прайм" врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова. Эксперты предупреждают о росте доли небезопасных БАД в онлайн продаже

В биологически активных добавках есть вещества, содержащиеся в еде — они важны для жизнедеятельности организма. Но у многих рацион питания не сбалансирован.

"Если нет возможности изменить диету, то применение добавок может быть обоснованно для устранения дефицита витаминов и микроэлементов. Но эпизодически и по рекомендации врача", — подчеркнула Серебренникова.

При этом для назначения добавок специалисту необходимы результаты анализов пациента.

Самые популярные среди россиян добавки: Омега 6 и 9 (содержатся в масле и не имеют серьезных ограничений), витамин А и Е (передозировка может предрасполагать к онкологическим заболеваниям), витамин С (содержится в большом количестве продуктов и нет необходимости принимать его в лекарственной форме). Врач назвал витамины, передозировка которыми грозит особыми рисками

Не следует использовать БАДы, на упаковках которых не указана допустимая суточная доза и количество содержания в них основных веществ, указывает Серебренникова.

При этом в развитых странах жители редко испытывают настоящий дефицит витаминов. "Сбалансированная диета помогает восполнить многие витамины и микроэлементы. А чрезмерное и неконтролируемое потребление БАДов может нанести вред организму вплоть до развития онкологии", — подытожила Екатерина Серебренникова.